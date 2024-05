Top 20: Kingdom of the Planet of the Apes jatkoi listakärjessä

Aurinkoinen ja lämmin viikonloppu oli katsojalukujen osalta vuoden toistaiseksi hiljaisin. Viikonlopun kokonaiskatsojaluku jäi reiluun 31 000 katsojaan. Se on vain vähän yli viidennes vuoden toistaiseksi parhaimmasta viikonlopputuloksesta helmikuun puolesta välistä.

Kärjessä jatkoi Kingdom of the Planet of the Apes. Sen katsojaluku tosin putosi viime viikonlopusta yli 40 % ja oli nyt 3238.

Ensi-illoista parhaiten avasi sijalla kaksi John Krasinskin ohjaama IF – Ihmeelliset frendit, joka keräsi 3002 katsojaa.

Per Flyn ohjaama ruotsalais-norjalais-eteläafrikkalainen yhteistuotanto Hammarskjöld avasi sijalla kahdeksan 1715 katsojalla.

Thea Hvistendahlin ruotsalais-norjalais-kreikkalainen zombielokuva Kuinka kuolleita käsitellään taas keräsi 121 katsojaa 19 teatterissa.

Viikonloppuna sai ensi-iltansa myös kotimainen dokumentti 10 kirjettä tulevaisuuteen. Poikkeustila Teamin nimiin merkitty ohjaus keräsi kahdessa teatterissa neljä katsojaa. Yhteensä elokuva oli varattu ensi-iltaviikolla seitsemään teatteriin. Elokuva esitettiin jo vuoden 2023 DocPoint-festivaaleilla, jossa siihen myytiin 363 lippua.

Ennakoissa ollut animaatioelokuva Karvinen keräsi 1824 katsojaa ja oli viikonlopun kuudenneksi katsotuin. Erikoisnäytöksissä ollut Oppenheimer taas palasi listalle sijalle 14.