Top 20: Kolme elokuvaa kamppaili tiukasti viikonlopun ykköspaikasta

Viikonlopun katsotuimpana jatkoi Ryhmä Hau: Mahtielokuva. Elokuva oli perjantain kolmanneksi katsotuin ja vielä lauantain jälkeen viikonloppulistan toisena. Lopulta se kuitenkin piti kärkipaikkansa ja oli viikonlopun katsotuin kolmatta viikkoa putkeen. Viikonloppuna 12 958 katsojaa saanut animaatio on kerännyt yhteensä jo 79 500 katsojaa.

Perjantaina ensi-iltansa saanut koko perheen animaatioelokuva Trolls: Bändi koossa avasi päivän katsotuimpana, mutta jäi lopulta viikonlopun kolmanneksi 11 754 katsojalla. Elokuvasarjan kolmas osa näyttää tekevän sarjan parhaimman tuloksen Suomessa: Trollit (2016) keräsi 32 800 katsojaa ja Trolls: Maailmankiertue (2020) korona-aikana 39 716 katsojaa.

Martin Scorsesen ohjaama 3,5-tuntinen Killers of the Flower Moon (kuva) oli viikonlopun selvästi korkeimmat lipputulot kerännyt elokuva. Katsojaluvuissa se jäi lopulta 500 katsojaa Ryhmä Haun luvusta ja oli toiseksi katsotuin 12 443 katsojalla. Yhteensä ohjaajan elokuvat ovat keränneet Suomen elokuvateattereissa yli 1,8 miljoonaa katsojaa. Parhaiten niistä on menestynyt Taksikuski (1976) 304 086 katsojallaan.

Viikonloppu tarjosi kolme muutakin ensi-iltaa kaikkien aikojen ensimmäinen koltansaamenkielinen pitkä fiktio, Katja Gauriloffin ohjaama Je’vida keräsi 1710 katsojaa ja oli viikonlopun 13. katsotuin.

Saksalais-suomalainen Turun saaristoon sijoittuva Jonas Rothlaenderin ohjaama Villi leikki keräsi 906 katsojaa ja oli 20. katsotuin.

Niukasti top 20:n ulkopuolelle sijalle 21 jäi Lukas Moodyssonin uusi elokuva Kimpassa ’99. Elokuva keräsi 32 teatterissa 890 katsojaa (ennakot mukaan lukien 971). Alkuperäinen Kimpassa-elokuva (2000) keräsi aikoinaan 57 781 katsojaa. Ohjaajan menestynein elokuva on hänen debyyttinsä Fucking Åmål (1998), joka keräsi 131 328 katsojaa.