Top 20: Kotimaiset ennakkonäytökset listan katsotuimpina

Listan kolmen kärki koostui kotimaisista ennakkonäytöksistä. Luontodokumentti Tunturin tarina oli viikonlopun katsotuin. KARALAHTI ja Peruna tulivat toisena ja kolmantena.

Ensi-iltoja on siirretty koronatilatilanteen takia eteenpäin. Listan muita siirrettyjä ennakkonäytöksiä ovat Bodies at Rest (10. sija), Mother (11. sija), Falling (13. sija) ja Babyteeth (17. sija). Listan korkein ulkomainen elokuva on taas sijalta viisi löytyvä Bigfoot – Isojalan perhe.