Top 20: Kupla avasi sijalla neljä

Viikonloppu tarjosi kuusi ensi-iltaa. Kärjessä jatkoi Black Panther: Wakanda Forever, joka keräsi kolmantena viikonloppunaan 6234 katsojaa. Yhteensä elokuvalla on 62 999 katsojaa.

Ensi-illoista parhaiten avasi sijalla kaksi Disneyn uusi piirrosklassikko, Don Hallin ja Qui Nguyenin ohjaama Ihmeellinen maailma, joka keräsi 5564 katsojaa. Edellinen Disney-klassikko vuosi sitten ensi-iltansa saanut Encanto keräsi yhteensä 40 558 katsojaa. Sarjan katsotuin elokuva tilastoidun historian aikana (vuodesta 1972 alkaen) on Frozen II (2019), joka on kerännyt 533 704 katsojaa. Yhteensä sarjan elokuvat ovat keränneet Suomessa tilastoidun historian aikana 8 450 000 katsojaa eli enemmän kuin Uuno Turhapurot (7,5 miljoonaa) mutta vähemmän kuin James Bondit (10,2 miljoonaa). Todellisuudessa Disneyn piirrosklassikoitten kokonaiskatsojaluku on huomattavasti suurempi ja ainakin muutama 1930–1960-luvun elokuva lienee kerännyt suuremman katsojasaaliin kuin Frozen II.

Viikonlopun kotimainen uutuus oli Aleksi Salmenperän ohjaama Kupla. Jo useilla kotimaisilla festivaaleilla nähty elokuva keräsi 3296 katsojaa ja avasi sijalla neljä. Ohjaajan seitsemän edellistä elokuvaa ovat keränneet yhteensä reilut kaksisataa tuhatta katsojaa. Katsotuin niistä on hänen debyyttipitkänsä Lapsia ja aikuisia – Kuinka niitä tehdään? (2004) 55 000 katsojalla.

Viikonlopun neljä muuta uutuutta keräsivät 900–1400 katsojaa ja avasivat sijoilla 11, 12, 14 ja 19. Gina Prince-Bythewoodn The Woman King keräsi 1383, Luca Guadagninon romanttinen kauhudraama Bones and All 1350, Himalajan vuoristoon sijoittuva bhutanilais-kiinalainen Pawo Choyning Dorjin ohjaama kouludraama Koulu maailman laidalla 1126 ja Frances O’Connorin ohjaama Emily Brontën elämää kuvaava Emily 925 katsojaa.

Klaus Härön Rakkaani merikapteeni ylitti viime torstaina 100 000 katsojan rajan kolmantena kotimaisena elokuvana tänä vuonna. Aiemmin rajan ovat ylittäneet Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä ja Supermarsu 2. Vuosilistalla Merikapteeni on sijalla 14.