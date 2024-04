Top 20: Kyllä isä osaa -elokuva keräsi pääsiäisenä yli 75 000 katsojaa

Ensi-illassa ollut Panu Raipian ohjaama Kyllä isä osaa -elokuva oli viikonlopun ylivoimaisesti katsotuin tehden vuoden toiseksi kovimman avausviikonlopun tuloksen. Jo kiirastorstaina ensi-iltansa saanut 1990-luvun menestys tv-sarjaan perustuva elokuva keräsi varsinaisena viikonloppuna 47 815 katsojaa. Tänä vuonna vain Luottomies-elokuva: All in on avannut paremmin. Torstain katsojat mukaan lukien Kyllä isä osaa keräsi 61 342 katsojaa. Eilinen mukaan lukien elokuvalla on kertynyt jo 75 883 katsojaa.

Viikonloppuna sai ensi-iltansa kaksi muutakin kotimaista elokuvaa: Jo keskiviikkona ensi-iltansa saanut lasten kirjoihin perustuva Lauri Maijalan ohjaama Prinsessa Pikkiriikki keräsi varsinaisena viikonloppuna 7 168 katsojaa. Yhteensä sillä on katsojia 12 740. Virpi Suutarin dokumentti Havumetsän lapset keräsi 1 591 ja oli 11. katsotuin.

Viikonlopun ulkomaisista ensi-illoista parhaiten avasi sijalla kuusi Godzilla x Kong: The New Empire 6553 katsojalla (yhteensä 12 017). Ranskalaiselokuva Viime kesänä keräsi 19 teatterissa 222 katsojaa ja intialainen Aadujeevitham (The Goat Life) kolmessa salissa 111 katsojaa. Ensi-iltansa sai myös vuoden 2020 Pixar-elokuva Soul. Elokuva keräsi 32 teatterissa 317 katsojaa.

Alla olevan listan kokonaiskatsojaluvut kertovat tilanteen maanantaina 1.4.2024 Tämänhetkisen tilanteen voi tarkastaa vuosilistalta.