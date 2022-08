Top 20: Laitapuolen hyökkääjä avasi listakärjessä

Aleksi Mäkelän Laitapuolen hyökkääjä ylsi viikonlopun katsotuimmaksi. Avausviikonloppunaan se keräsi 5706 katsojaa.

Listan toisena avasi After-hittisarjan neljäs osa After Ever Happy, joka keräsi 4682 katsojaa. Ennakot mukaan lukien elokuvalla on 10 363 katsojaa.

Viikon kolmanneksi korkein ensi-ilta oli sijalta 12 löytyvä Ali & Ava.

Suomen elokuvasäätiön tukea saanut norjalainen jalkapallodokumentti Nuoruus pelissä keräsi 57 katsojaa kymmenessä salissa. David Lynchin ensimmäinen pitkä elokuva Eraserhead (1977) tuotiin rajoitettuun uusinta ensi-iltaan. Se keräsi neljässä salissa 135 katsojaa.

Top 20 -listalle mahtui kaksi kotimaista ennakoissa ollutta elokuvaa: Pelle Hermanni keräsi 385 katsojaa ja oli 15. katsotuin, Punttikomedia taas 362 katsojaa 16. katsotuin.