Top 20: Lapua 1976 nousi viikonlopun katsotuimmaksi

Barbien kuusi viikkoa kestänyt hallinta päättyi, kun Toni Kurkimäen ohjaama ilman elokuvasäätiön tuotantotukia valmistunut Lapua 1976 avasi viikonlopun katsotuimpana. 21 534 katsojaa viikonloppuna kerännyt draamaelokuva oli lopulta varsin selkeä ykkönen. Elokuva oli erityisen suosittu Etelä-Pohjanmaalla, jossa se on kerännyt jo lähes 8800 katsojaa eli 39 % elokuvan kaikista katsojista tähän mennessä. Lapualla katsojaluku on jo 10 % kunnan asukasluvusta. Elokuvan pääosissa nähdään Linnea Leino, Konsta Laakso ja Hannu-Pekka Björkman.

Viikonloppu tarjosi myös kaksi muuta kotimaista ensi-iltaa, molemmat dokumenttielokuvia: Juha Suonpään ohjaama Ilveskuiskaaja avasi sijalla 17 keräten 551 katsojaa. Arto Halosen Suomeen juurtuneet taas keräsi 21 salissa 214 katsojaa ja oli viikonlopun 23. katsotuin.

Ensi-iltojen lisäksi listalta löytyi myös kaksi ennakoissa ollutta elokuvaa: Aki Kaurismäen lukuisia palkintoja kerännyt Kuolleet lehdet oli viikonloppuna ennakkonäytöksissä seitsemässä teatterissa ja keräsi niissä 2706 katsojaa. Vuoden 1992 klassikkoanimaation Muumipeikko ja pyrstötähti uudelleen restauroitu versio taas keräsi ennakoissa 450 katsojaa ja oli viikonlopun 19. katsotuin. Molemmat edellä mainitut elokuvat saavat ensi-iltansa 15.9.

Listan muista tapahtumista on syytä mainita animaatioelokuva Elemental, joka paransi viikonlopputulostaan edellisestä viikonlopusta jo kolmatta viikkoa putkeen – tällä kertaa peräti 16 %. Viikonloppuna 3 428 kerännyt elokuva oli listan neljäs. Yhteensä sillä on katsojia jo 96 638.

Barbie joutui luopumaan ykköspaikastaan, mutta maininnan arvoisia saavutuksia se kuitenkin keräsi takataskuunsa myös tämän viikonlopun aikana. Kaikkien aikojen eniten lipputuloja keränneiden elokuvien listalla Greta Gerwigin ohjaama jättihitti ohitti 007 Spectren (2015) ja on nyt listan sijalla kolme edellä enää Tuntematon sotilas (2017) ja 007 No Time to Die (2021). Tilastoidun historian kaikkien aikojen katsotuimpien elokuvien listalla se taas ohitti viikonloppuna Tappajahain (1975), Tuntemattoman sotilaan (1985) ja Forrest Gumpin (1994) ja nousi sijalle 20.