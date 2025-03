Top 20: Lumikki avasi listakärjessä

Meänkielinen Valitut oli viikonlopun toiseksi katsotuin.

Ensi-illassa ollut Marc Webbin ohjaama Lumikki keräsi 10 198 katsojaa ja avasi viikonlopun katsotuimpana. Kyseessä on näytelty versio Disneyn ensimmäisestä pitkästä piirrosklassikosta Lumikki ja seitsemän kääpiötä vuodelta 1937. Uuden elokuvan Lumikkina nähdään Rachel Zegler ja pahana kuningattarena Gal Gadot. Webbin läpimurtoelokuva oli vuoden 2009 (500) Days of Summer. Eniten katsojia hän on kerännyt kahdella ensimmäisellä Amazing Spider-Man -elokuvalla (2012 ja 2014).

Listakakkosena avasi 4484 katsojaa kerännyt viikonlopun kotimaiseksi ensi-illaksi laskettava ruotsalais-suomalainen Jon Blåheldin ohjaama Valitut. Ensimmäisen kokonaan meänkielisen pitkän elokuvan pääosissa ovat Jessica Grabowsky ja Jakob Öhrman. Elokuvan muissakin merkittävissä rooleissa on monia muita suomalaisia näyttelijöitä kuten Elina Knihtilä, Alma Pöysti ja Hannu-Pekka Björkman.

Muista uutuuksista Dan Berkin ja Robert Olsenin ohjaama Novocaine keräsi 1718 katsojaa ja oli kymmenenneksi katsotuin, 988 katsojaa kerännyt Tim Fehlbaumin ohjaama saksalais-yhdysvaltalainen September 5 ylsi sijalle sijalle 14 ja 692 katsojaa kerännyt Mike Leighin Kovia totuuksia sijalle 16. Leighin uusi elokuva on 82-vuotiaan ohjaajan ensimmäinen sitten Suomessa vain festivaaleilla nähdyn vuoden 2018 Peterloon. Leighin elokuvista Suomessa katsotuimmat ovat olleet Vuosi elämästä (2010) ja Salaisuuksia ja valheita (1996), jotka kumpikin keräsivät elokuvateatterikierroksella reilut 38 000 katsojaa.

Lisäksi ensi-illassa oli lyhytelokuvakooste David Lynchin lyhytelokuvia, joka nimensä mukaisesti sisältää vastikään edesmenneen ohjaajalegendan lyhytelokuvat: The Alphabet (1968), The Amputee (1973), The Grandmother (1970), Premonitions Following an Evil Deed (1995), Six Men Getting Sick (Six Times) (1966) ja DumbLand (2002). Kokonaisuus keräsi 423 katsojaa 12 teatterissa.