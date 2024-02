Top 20: Luottomies-elokuva: All in jatkaa ylivoimaisena ykkösenä

Luottomies-elokuva: All in -elokuva keräsi toisena viikonloppunaan lähes saman kuin ensimmäisenä.

Ylivoimaisena ykkösenä jatkaneen Kari Ketosen ohjaaman elokuvan toisen viikonlopun tulos 47 800 oli samalla vuoden toiseksi paras viikonlopputulos. Kymmenen päivän levityksessä olon jälkeen Luottomiehellä on 141 597 katsojaa eli yli 18 000 katsojaa enemmän kuin Myrskyluodon Maijalla samassa ajassa. Jos ennakot jätetään huomiotta, on Luottomies kerännyt 7600 katsojaa enemmän ensi-iltansa jälkeen.

Listalla toiseksi nousi Reetta Aallon ohjaama Heinähattu, Vilttitossu ja kana, joka paransi tulostaan ensi-illastaan peräti 36 %. Elokuva keräsi nyt 27 308 ja yhteensä sillä on katsojia 76 378.

Myös Myrskyluodon Maija paransi tulostaan viime viikonlopusta(3 %) keräten nyt 22 457 katsojaa. Vuosikymmenen katsotuimmaksi kotimaiseksi noussut elokuva ylitti 300 000 katsojan rajan viime keskiviikon jälkeen viikko Aki Kaurismäen Kuolleiden lehtien jälkeen. Tämän jälkeen Tiina Lymin elokuva on ehtinyt kerätä yli 27 000 katsojaa lisää ja tahti on edelleen kova. Elokuva lähestyykin hyvää vauhtia Lymin vielä toistaiseksi katsotuinta elokuvaa liki 350 000 katsojaa kerännyttä Ilosia aikoja, Mielensäpahoittajaa (2018). Yhteensä Lymin ohjaamat elokuvat ovat keränneet jo yli 1,1 miljoonaa katsojaa Suomen elokuvateattereissa.

Viikonlopun kotimaisuusaste oli viikko sitten vakuuttava 73,5 %. Tänä viikonloppuina vastaava luku oli prosenttiyksikön pienempi 72,5 %. Koko vuoden kotimaisuusosuus on 56,9 % ja suomalaisten elokuvien katsojamäärä 809 000 katsojaa.

Viikonloppu tarjosi peräti kuusi ensi-iltaa, joista yksikään ei tosin avannut top 10:ssä ja vain kaksi top 20:ssä. Parhaiten katsojia keräsi sijalle 12 yltänyt Haruo Sotozakin ohjaama japanilainen animaatio Demon Slayer: To the Hashira Training 2104 katsojalla. Sarjan edelliset elokuvat Demon Slayer (2020, ensi-ilta 2021) ja Demon Slayer: Kimetsu no yaiba – To the Swordsmith Village (2023) keräsivät 10 040 ja 1278 katsojaa.

Ilker Çatakin ohjaama saksalainen draamaelokuva Opettajainhuone keräsi 1707 katsojaa ja oli viikonlopun 14. katsotuin. Kristoffer Borglin ohjaama ja Nicolas Cagen tähdittämä Dream Scenario keräsi 38 teatterissa 1079 katsojaa (ennakot ja viime vuoden festivaalinäytökset mukaan lukien 1552). Uusintaensi-illassa ollut Ralph Bakshin ohjaama Taru sormusten herrasta -animaatio (1978, Suomen ensi-ilta 1980) keräsi 992 katsojaa 16 teatterissa. Yhteensä elokuvalle on kertynyt kaikkiaan 45 194 katsojaa. Madagascarille sijoittuva Robin Campillon ohjaama ranskalais-belgialais-madagascarilainen Red Island keräsi 23 teatterissa 408 katsojaa ja Kreetalle sijoittuva brittiläis-kreikkalainen Molly Manning Walkerin How to Have Sex 22 teatterissa 328 katsojaa.