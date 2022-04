Top 20: MC Helper:BeKings avasi kärjessä vuoden kovimmalla kotimaisen elokuvan avaustuloksella

Viikonloppu tarjosi vuoden kovimman avaustuloksen kotimaisten elokuvien osalta: listan kärjessä avasi Kaitsu Rinkisen ohjaama Biisonimafian elokuva MC Helper beKINGs 14 000 katsojalla. Elokuvasarjan edellinen osa MC-Helper 3 oli suuri hitti suoratoistopalveluissa, ja nyt uusi elokuva tuotiin elokuvateatterilevitykseen.

Viikonlopun toinen kotimainen ensi-ilta, ilman Suomen elokuvasäätiön tukea tuotettu ja levitetty Tony Heinon ohjaama Toinen mies keräsi viidessä salissa 69 katsojaa.

Viikonlopun ulkomaiset ensi-illat olivat sijalla neljä Robert Eggersin The Northman, sijalla yhdeksän Tom Gormicanin ohjaama ja Nicolas Cagen tähdittämä The Unbearable Weight of Massive Talent sekä sijalla 23 Panah Panahin ohjaama iranilaiselokuva Soratie, joka keräsi 297 katsojaa 17 salissa. Lisäksi tämän viikon perjantaina ensi-iltansa saava Everything Everywhere All at Once keräsi ennakoissa 510 katsojaa, mikä oikeutti sijaan 16.