Top 20: Mielensäpahoittajan rakkaustarina oli helteisen syyskuun viikonlopun katsotuin

Neljäs Mielensäpahoittaja-elokuva Mika Kaurismäen ohjaama Mielensäpahoittajan rakkaustarina keräsi avausviikonloppunaan 23 297 katsojaa ja avasi odotetusti viikonlopun katsotuimpana. Aurinkoinen ja lämmin alkusyksyn viikonloppu piti kuitenkin monet elokuvateattereiden ulkopuolella eikä avaustulos noussut vuoden kovimpien tulosten kärkikahinoihin. Toistaiseksi vuoden paras avaus on Inside Out – mielen sopukoissa 2:lla, joka keräsi pelkästään ensi-iltapäivänään lähes 31 000 katsojaa. Mielensäpahoittaja-elokuvat ovat olleet aiemmin hitaasti katsojia keränneitä elokuvia. Uusimmalla elokuvalla onkin hyvät mahdollisuudet kerätä vielä erinomaiset kokonaiskatsojaluvut. Mika Kaurismäki on kerännyt yli nelikymmenvuotisen uransa aikana lähes 1,4 miljoonaa katsojaa Suomen elokuvateattereissa. Hänen menestyneimmät elokuvansa ovat vuoden 2012 Tie pohjoiseen ja toissa vuoden Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä, jotka molemmat keräsivät yli 200 000 katsojaa.

Viikon toinen suuri ensi-ilta Tim Burtonin Beetlejuice Beetlejuice keräsi saleihin 10 057 katsojaa. Myös Burton kuuluu miljoonakerholaisiin 1,45 miljoonalla katsojallaan. Hänen katsotuimmat elokuvansa Liisa ihmemaassa (2010) ja Batman (1989) keräsivät 306 000 ja 236 000 katsojaa. Läpimurtoteos alkuperäinen Beetlejuice (1988) on miehen seitsemänneksi katsotuin 85 000 katsojalla. Sen sijaan ohjaajan fanien ylistämät Saksikäsi Edward (1990) ja Ed Wood (1994) keräsivät aikoinaan vain 11 400 ja 7 500 katsojaa.

Jutun lopussa listat Mika Kaurismäen ja Tim Burtonin elokuvien katsojaluvuista.

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan myös Magnus von Hornin ohjaama tanskalais-puolalais-ruotsalainen mustavalkoinen draama The Girl with the Needle. 386 katsojaa kerännyt elokuva oli viikonlopun 13. katsotuin. Sijaa alempana oli Puthiri Ent.in levittämä intialaiselokuva The Greatest Of All Time. Jo torstaina teattereihin tuotut Venkat Prabhun ohjaama elokuva pyöri viikonloppuna seitsemässä teatterissa keräten 352 katsojaa. Yhteensä elokuvalla on katsojia 962.

Top 20

Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä 1 Mielensäpahoittajan rakkaustarina 6.9.2024 152 23 297 3 205 Nordisk FI 2 Beetlejuice Beetlejuice 6.9.2024 115 10 057 10 915 WB FI 3 Se päättyy meihin 7.8.2024 75 5 999 131 919 SF FI 4 Inside Out – mielen sopukoissa 2 17.7.2024 76 5 646 343 896 WDS FI 5 Deadpool & Wolverine 24.7.2024 54 4 604 231 756 WDS FI 6 Itse ilkimys 4 28.6.2024 49 2 961 250 717 Finnkino FI 7 Alien: Romulus 14.8.2024 43 2 402 49 895 WDS FI 8 Longlegs 9.8.2024 32 1 350 30 361 Cinemanse 9 Blink Twice 23.8.2024 26 1 062 12 654 WB FI 10 Elämä on juhla 23.8.2024 28 648 6 568 Atlantic Film 11 MaXXXine 30.8.2024 31 516 3 237 Finnkino FI 12 Fly Me to the Moon 12.7.2024 9 436 28 055 SF FI 13 The Girl with the Needle 6.9.2024 39 386 386 Nordisk FI 14 The Greatest Of All Time (Tamil) 5.9.2024 7 352 962 Puthiri Ent. 15 Borderlands 9.8.2024 9 273 8 302 Nordisk FI 16 The Crow 23.8.2024 15 219 5 958 Nordisk FI 17 Päivät kuin unta 30.8.2024 15 214 2 797 Mowow 18 Sylvanian Families: Suuri lahjajahti 2.8.2024 11 212 4 739 Cinemanse 19 The Peasants – talonpoikia 30.8.2024 14 146 1 160 Future Film 20 One Life 22.3.2024 3 145 48 532 Nordisk FI

Mika Kaurismäen ohjaamien elokuvien katsojaluvut

Elokuva Katsojat Julkaisuvuosi Ensi-ilta Tuotantomaat 1 Tie pohjoiseen 265 783 2012 24.8.2012 FI 2 Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä 200 993 2022 9.9.2022 FI / DE 3 Haarautuvan rakkauden talo 144 776 2009 21.8.2009 FI 4 Rosso 84 848 1985 11.10.1985 FI 5 Elämältä kaiken sain 84 618 2015 21.8.2015 FI 6 Helsinki Napoli All Night Long 78 251 1987 13.11.1987 FI 7 Arvottomat 70 214 1982 15.10.1982 FI 8 Klaani 65 841 1984 30.11.1984 FI 9 Mestari Cheng 57 342 2019 27.9.2019 FI / CN 10 Saimaa-ilmiö (yhdessä Aki Kaurismäen kanssa) 52 677 1981 11.9.1981 FI 11 Amazon 40 605 1990 15.12.1990 FI 12 Vesku 37 448 2010 3.9.2010 FI 13 Tyttökuningas 36 051 2015 11.12.2015 FI / DE / CA / SE / FR 14 Mielensäpahoittajan rakkaustarina 30 205 2024 6.9.2024 FI 15 Zombie ja Kummitusjuna 26 056 1991 26.7.1991 FI 16 Paperitähti 22 260 1989 29.9.1989 FI 17 Cha Cha Cha 18 919 1989 20.1.1989 FI 18 L.A. Without a Map 18 675 1998 27.8.1999 FI / FR 19 Mama Africa 8 702 2011 12.8.2011 DE / FI 20 Hassisen Kone 40 vuotta myöhemmin 8 581 2023 17.3.2023 FI 21 The last border – viimeisellä rajalla 5 664 1993 20.8.1993 FI 22 Veljekset 3 824 2011 18.3.2011 FI 23 Moro No Brasil 3 000 2002 22.2.2002 BR / DE / FI / FR 24 Kolme viisasta miestä 2 987 2008 14.11.2008 FI 25 Yö Armahtaa 1 610 2020 8.10.2021 FI 26 Condition Red – hälytystila 1 323 1995 8.3.1996 FI 27 Valehtelija 1 153 1981 28.2.1981 FI 28 Brasileirinho 981 2005 21.7.2006 CH / FI / BR 29 Honey Baby 814 2004 25.2.2005 DE / FI 30 Sonic Mirror 619 2008 25.4.2008 CH / DE / FI 31 Highway Society 548 2000 24.3.2000 DE / FI 32 Tigrero – elokuva joka ei valmistunut 268 1994 25.3.1994 FI 33 Yötyö 119 Arkistonäytös FI

Tim Burtonin ohjaamien elokuvien katsojaluvut