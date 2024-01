Top 20: Myrskyluodon Maija keräsi avausviikonloppunaan yli 43 000 katsojaa

Tiina Lymin ohjaama Myrskyluodon Maija keräsi avausviikonloppunaan 43 118 katsojaa ja avasi viikonlopun ylivoimaisesti katsotuimpana elokuvana. Ennakot mukaan lukien elokuvalle on kertynyt jo 46 201 katsojaa.

Viikonloppuna sai ensi-iltansa myös kaksi muuta kotimaista elokuvaa: Teemu Nikin ohjaama Räkä ja Roiskis keräsi 4150 katsojaa ja oli viikonlopun seitsemänneksi katsotuin. Joonas Pirttikankaan Mun kaupunki keräsi kuudessa elokuvateatterissa 410 katsojaa.

Viikonlopun ulkomaiset ensi-illat jäivät nekin top 20:n ulkopuolelle. Blitz Bazawulen ohjaama musikaalidraama Häivähdys purppuraa keräsi 38 teatterissa 595 katsojaa. Steven Spielbergin vuoden 1985 versio keräsi aikoinaan 52 027 katsojaa.

Ruotsalainen Mikael Håfströmin ohjaama Stockholm Bloodbath taas keräsi 27 teatterissa 461 katsojaa.

Will Gluckin ohjaama romanttinen komedia Anyone But You jatkaa poikkeuksellista listalla nousuaan. Nyt elokuva nousi jo viikonlopun toiseksi katsotuimmaksi. Katsojaluku oli kuitenkin 3 % alhaisempi kuin viikko sitten.

Syke-elokuva: Särkynyt sydän ylitti viikonloppuna 100 000 katsojan rajan viidentenä kotimaisena ja ylipäätään 19. vuoden 2023 ensi-iltaelokuvana.

Kuolleet lehdet nousee alkuviikon aikana vuoden 2023 ensi-illoista kolmanneksi katsotuimmaksi ohi The Super Mario Bros. Movien.