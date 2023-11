Top 20: Napoleon avasi kärjessä

Ridley Scottin ohjaama elämäkertaelokuva Napoleon avasi viikonlopun selvästi katsotuimpana. Viime keskiviikkona ensi-iltaan tullut elokuva on kerännyt 28 181 katsojaa, joista viikonloppuna 19 273. Napoleonin roolissa nähdään Joaquin Phoenix.

Nälkäpeli: Balladi laululinnuista ja käärmeistä oli viikonlopun toiseksi katsotuin ja Poika ja haikara kolmanneksi katsotuin. Jälkimmäinen on kerännyt puolessa toista viikossa jo liki 31 000 ja on matkalla ohjaaja Hayao Miyazakin katsotuimmaksi elokuvaksi Suomen elokuvateattereissa.

Neljäntenä oleva Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet taas on kerännyt jo yli 212 000 katsojaa.

Viikonlopun toiseksi korkein uutuus oli norjalainen koko perheen elokuva Nallekarhun joulu . Andrea Eckerbomin ohjaama elokuva keräsi 2346 katsojaa. Elokuva on jo vuoden kuudes ensi-ilta, jonka päätuottajamaa on Norja. Joulukuun alussa on tulossa vielä seitsemäs, kun norjalais-suomalainen yhteistuotanto There’s Something in the Barn saa ensi-iltansa.

Viikonlopun kaksi muuta ensi-iltaa ei mahtunut kahdenkymmenen katsotuimman joukkoon: pakistanilais-yhdysvaltalainen Joyland keräsi 17 teatterissa 382 katsojaa ja itävaltalais-luxemburgilais-sveitsiläis-saksalainen Ingeborg Bachmann – Matka aavikolle 15 teatterissa 249 katsojaa.