Top 20: Neljäs Bridget Jones -elokuva nappasi ykköspaikan kymmenennen Risto Räppääjän edestä

Neljäs Captain America -elokuva avasi kolmantena.

Viikonloppu tarjosi tukun uusia jatko-osia suosittuihin elokuvasarjoihin. Parhaiten niistä avasi 33 516 katsojalla neljäs Bridget Jones -elokuva Michael Morrisin ohjaama Bridget Jones: Mad About the Boy. Elokuvan pääosassa nähdään tuttuun tapaan Renée Zellweger. Sarjan aiemmat elokuvat ovat ilmestyneet vuosina 2001, 2004 ja 2016 ja ne keräsivät yhteensä reilut 680 000 katsojaa – katsotuimpana sarjan ensimmäinen osa Bridget Jones – elämäni sinkkuna 297 420 katsojalla.

Samuel Harjanteen ohjaama Risto Räppääjä ja kaksoisolento jäi toiseksi 28 758 katsojalla. Elokuva oli lauantain ja sunnuntain katsotuin, mutta jäi perjantain luvuissa yli 8 600 katsojan päähän ykkössijasta. Elokuvalla on kuitenkin hyvät mahdollisuudet nousta viikon katsotuimmaksi elokuvaksi, koska suuressa osassa Suomea on tällä viikolla koulujen talviloma.

Risto Räppääjä ja kaksoisolento on elokuvasarjan kymmenes osa ja ohjaaja Harjanteen debyytti pitkä fiktio. Risto Räppääjä -elokuvat ovat keränneet yhteensä lähes 2,5 miljoonaa katsojaa. Sarja on tilastoidun historian toiseksi suosituin kotimainen elokuvasarja, vain Uuno Turhapurot ovat edellä. Suosituin Räppääjä-elokuva on vuoden 2016 Risto Räppääjä ja yöhaukka 346 221 katsojalla.

Neljäs Captain America -elokuva Julius Onahin ohjaama Captain America: Brave New World taas avasi sijalla kolme 12 887 katsojalla. Jo keskiviikkona ensi-iltansa saaneen elokuvan pitkän viikonlopun tulos oli 19 032 katsojaa. Elokuva on 35. Marvel Cinematic Universe -sarjan elokuva. Iron Manista (2008) alkaneen sarjan elokuvat ovat keränneet Suomen elokuvateattereissa 3,76 miljoonaa katsojaa. Kolme ensimmäistä Captain America -elokuvaa taas ovat keränneet 191 633 katsojaa – katsotuimpana Anthony ja Joe Russon ohjaama Captain America: Civil War (2016) 108 474 katsojalla. Captain Americana nähdään ensi kertaa elokuvasarjassa Anthony Mackie. Hän tosin ehti näytellä hahmoa jo MCU-sarjaan kuuluvassa kuusiosaisessa mini-sarjassa The Falcon and the Winter Soldier (2021)

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan kolme muutakin elokuvaa. Josh Rubenin ohjaama ystävänpäivä-slasher Heart Eyes keräsi 3 565 katsojaa ja oli kahdeksanneksi katsotuin. Japanilainen animaatio Yuichiro Hayashin ohjaama Attack on Titan: The Last Attack keräsi 951 katsojaa ollen 15. katsotuin. Lisäksi ensi-illassa nähtiin kuudessa teatterissa yhteensä 86 katsojaa kerännyt Lorna Tuckerin ohjaama dokumentti Garbo: Where Did You Go?.