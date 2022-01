Top 20: Nightmare Alley avasi sijalla neljä

Viikonloppu tarjosi yhden ensi-illan, kun Guillermo del Toron ohjaama NIghtmare Alley avasi sijalla neljä 1055 katsojalla. Elokuva on ohjaajan yhdeksäs Suomessa levitykseen päässyt pitkä fiktio. Parhaiten del Toron elokuvista on menestynyt parhaan elokuvan Oscarin voittanut The Shape of Water (2017), joka keräsi 79 721 katsojaa.

Muuten suuria muutoksia ei listalla tapahtunut. Ykkösenä jatkaa tuttuun tapaan Spider-Man: No Way Home, joka on ollut tänä vuonna joka ikisen päivän katsotuin.