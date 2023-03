Top 20: Oscar-voittajat nousivat katsojalistalla

Risto Räppääjä ja villi kone jatkoi kärjessä jo viidettä viikkoa. Sen takana listalla tapahtui kuitenkin suuria muutoksia.

Oscar-palkinnot jaettiin viikko sitten Suomen aikaa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Monet palkitut elokuvat paransivat tulostaan viikon takaisesta. Kovimmat parannukset tapahtuivat parhaan miespääosan voittaneen The Whalen ja palkintopöydän tyhjentäneen (paras elokuva, paras ohjaus, paras naispääosa, paras naissivuosa, paras miessivuosa, paras alkuperäinen käsikirjoitus, paras leikkaus) Everything Everywhere All at Oncen osalta. Brendan Fraserin tähdittämä The Whale paransi tulostaan viime viikosta 56 % ja nousi viikonlopun toiseksi katsotuimmaksi. Seitsenkertainen Oscar-voittaja Everything Everywhere All at Once (kuva) lähes kolmetoistakertaisti tuloksensa viikon takaisesta ja nousi viikonlopun kolmanneksi katsotuimmaksi. Kummatkin elokuvat tekivät toistaiseksi parhaimman viikonlopputuloksensa – Everything 47. viikollaan.

Viikonloppuun mahtui myös useita ensi-iltoja: toimintaseikkailut Shazam! Fury Of The Gods ja 65 keräsivät molemmat hieman alle neljä tuhatta katsojaa ja avasivat sijoilla neljä ja viisi.

Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli Mika Kaurismäen ohjaama musiikkidokumentti Hassisen Kone 40 vuotta myöhemmin. Elokuva keräsi viikonloppuna 2734 katsojaa ja avasi sijalla kahdeksan.

Lisäksi ensi-iltaan tuli espanjalainen Tyttäreni laulu, joka keräsi 13 salissa 450 katsojaa. Intialaista Mrs Chatterjee Vs Norway -elokuvaa esitettiin kuudessa salissa, joissa se keräsi 230 katsojaa.

Saapasjalkakissa: Viimeinen toivomus ylitti 200 000 katsojan rajan – neljäntenä vuoden 2022 ensi-iltana.