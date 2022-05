Top 20: Perjantaina ennakoissa ollut Downton Abbey: Uusi aikakausi teki viikonlopun parhaimman päivätuloksen

Vappuviikonloppu tarjosi harvinaisen tilastoknopin, kun elokuvaviikonlopun jokaisena päivänä oli eri elokuva päivän katsotuimpana: perjantaina päivän ylivoimaisesti katsotuin oli ennakkonäytöksissä esitetty Downton Abbey: Uusi aikakausi, lauantaina ykkösenä oli Ihmeotukset: Dumbledoren salaisuudet ja sunnuntaina MC Helper:BeKings.

Viikonlopun katsotuimmaksi palasi Ihmeotukset: Dumbledoren salaisuudet, joka keräsi viikonloppuna 5670 katsojaa. MC Helper:BeKings keräsi 5336 katsojaa ja oli toiseksi katsotuin. Downton Abbey: Uusi aikakausi oli lopulta viikonlopun neljänneksi katsotuin 4112 katsojallaan. Se keräsi kaikki katsojansa perjantain näytöksissään ja tekikin viikonlopun selvästi kovimman päivätuloksen. Varsinaiseen ensi-iltaan uusi Downton Abbey -elokuva tulee ylihuomenna keskiviikkona.

Viikonlopun korkein uutuus oli hypeä kerännyt ja kevään Night Visions -festivaalilla esitetty Dan Kwanin ja Daniel Scheinertin ohjaama Everything Everywhere All at Once. Se avasi sijalla viisi 3503 katsojalla. Viikon muut ensi-illat olivat Elke ry:n levittämä Jane par Charlotte. Charlotte Gainsbourgin ohjaama ja kirjoittama dokumentaarinen elokuva äidistään Jane Birkinistä keräsi 97 katsojaa 15 salissa. Kinoscreen Illusionin levittämä tanskalainen koko perheen elokuva Busterin maailma keräsi 19 katsojaa neljässä salissa. Lisäksi Finnbolly toi viikonloppuna ohjelmistoon neljä Bollywood-elokuvaa, joiden katsojaluvut ja salimäärät olivat seuraavat: Acharya (104 katsojaa ja kuusi salia), Runway 34 (81, 6), Kaathuvaakula Rendu Kaadhal (43, 1) ja Heropanti 2 (26, 6).