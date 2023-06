Top 20: Pieni merenneito jatkoi katsotuimpana

Pieni merenneito keräsi toisena viikonloppunaan 12 733 katsojaa ja säilytti katsojalistan kärkipaikan. Yhteensä elokuvalla on nyt 42 957 katsojaa.

Toiselta sijalta löytyy viikonlopun korkein uutuus: animaatioelokuva Spider-Man: Across the Spider-Verse. Elokuva tuli ensi-iltaan viime keskiviikkona ollen tuolloin päivän katsotuin. Yhteensä se on kerännyt 16 608 katsojaa, joista varsinaisena elokuvaviikonloppuna 9 924. Kehutun Spider-verse-sarjan ensimmäinen osa keräsi vuoden 2018 joulukuussa avausviikonloppunaan 6 371 katsojaa.

Viikonlopun kaksi muuta virallista ensi-iltaa olivat sijalta kuusi löytyvä kauhuelokuva The Boogeyman ja sijalla yksitoista oleva saksalainen draamaelokuva Väärentäjä.

Viikonloppuna rajoitetussa levityksessä esitettiin kahdessa salissa suomalaista Iranissa kuvattua toimintaelokuvaa Layers of Lies. Elokuva keräsi nyt viikonloppuna 146 katsojaa. Ramin Sohrabin ohjaama ja tähdittämä elokuva nähtiin jo kevään Night Visions -festivaalilla.

Kahdenkymmenen katsotuimman elokuvan joukossa oli vain kaksi kotimaista elokuvaa: tammikuussa ja helmikuussa ensi-iltansa saaneet hitit Sisu sijalla yhdeksän ja Risto Räppääjä ja villi kone sijalla 14. Molemmat kestohitit paransivat viikonlopun katsojamääräänsä viikon takaisesta yli 15 %.

Viikonlopun kokonaiskatsojamäärä nousi muutenkin hieman (6,6 %) viime viikonlopusta. Monet elokuvat menettivät katsojia maltillisesti ja selkeitä parannuksiakin viime viikonloppuun nähden oli nähtävissä. Kahden kotimaisen hitin lisäksi tulostaan viime viikosta paransi kehuttu Aftersun. Jo 31 388 katsojaa keränneen elokuvan viikonlopun katsojaluku oli tällä kertaa 1080 katsojaa. Vuoden katsotuin elokuva The Super Mario Bros. Movie keräsi jo neljättä viikonloppua putkeen noin 5000 katsojaa. 250 000 katsojan raja rikkoutuu tällä viikolla.