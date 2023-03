Top 20: Risto Räppääjä ja villi kone nousi vuoden katsotuimmaksi ensi-illaksi

Viikonlopun katsotuimpana jatkoi odotetusti Risto Räppääjä ja villi kone. Kolmantena viikonloppunaan elokuvan keräsi 16 900 katsojaa, mikä oli yli kolminkertainen katsojaluku toisena jatkaneen Sisun viikonloppulukuun nähden. Samalla Räppääjä nousi vuoden katsotuimmaksi ensi-illaksi. Elokuvalla on nyt kasassa yli 126 000 katsojaa.

Viikonloppu tarjosi useamman ensi-illan. Parhaiten niistä avasi nyrkkeilyelokuva Creed III. Rocky-elokuvien saagaa jatkaneen sarjan kolmas osa on ensimmäinen, jossa ei nähdä Sylvester Stallonen esittämää Rocky Balboaa. Yhteensä aiemmat Rocky-elokuvat spin-offeineen ovat keränneet vajaat 615 000 katsojaa. Parhaiten niistä menestyi parhaan elokuvan Oscarinkin voittanut ensimmäinen Rocky (1976), joka keräsi 195 568 katsojaa.

Darren Aronofskyn uusi elokuva The Whale avasi sijalla seitsemän. Ohjaajan menestynein elokuva Suomessa on Black Swan (2010), joka keräsi 170 155 katsojaa. Sijalle 18 ylsi tietokoneiden ja älylaitteiden ruuduilla etenevä Nicholas D. Johnsonin ja Will Merrickin ohjaama jännityselokuva Missing. Sam Mendesin Empire of Light avasi sijalla 19. Ohjaaja muistetaan mm. American Beautyn ja kahden Daniel Craigin tähdittämän Bondin ohjaajana. Viikonlopun viides ensi-ilta ei mahtunut top 20:een, vaikka keräsikin tuloksen, jolla yleensä sinne ylletään: Lukas Dhontin ohjaama palkittu draama Close keräsi 26 salissa 925 katsojaa ja oli viikonlopun 22. katsotuin.