Top 20: Se päättyy meihin edelleen katsotuin

Se päättyy meihin oli jo neljättä viikkoa putkeen viikonlopun katsotuin keräten katsojia tällä kertaa 9 028. Ero kakkosena jatkaneeseen Inside Out – mielen sopukoissa 2:een oli vain 179 katsojaa. Yhteensä Se päättyy meihin on kerännyt jo 118 840 katsojaa. Inside Out 2 taas on kerännyt 335 615 ja noussut jo vuoden toiseksi katsotuimmaksi elokuvaksi. Kolmantena jatkoi Deadpool & Wolverine.

Tämän viikon perjantaina ensi-iltansa saava Mika Kaurismäen ohjaama Mielensäpahoittajan rakkaustarina oli sunnuntaina ennakoissa, joissa se keräsi yli 5000 katsojaa. Elokuvan viikonlopun kokonaiskatsojaluku 5112 riitti neljänteen sijaan 15 katsojan erolla Itse ilkimys 4:ään.

Ensi-illoista Ti Westin ohjaaman ja Mia Gothin tähdittämän X-elokuvatrilogian päätösosa MaXXXine keräsi 1 780 katsojaa ja oli yhdeksänneksi katsotuin. Viikonlopun kotimainen ensi-ilta Mika Kiiskisen ohjaama Päivät kuin unta keräsi 916 katsojaa. Ennakot mukaa lukien elokuvalla on jo 1 626 katsojaa. Puolalais-serbialais-liettualainen DK Welchmanin ja Hugh Welchmanin ohjaama animaatioelokuva The Peasants – talonpoikia keräsi 341 katsojaa ja oli 16. katsotuin. Ohjaajien edellinen elokuva Loving Vincent (2017) keräsi peräti 33 597 katsojaa. Lisäksi Manamin levittämä intialaiselokuva Saripodhaa Sanivaaram keräsi neljässä teatterissa 116 katsojaa.