Top 20: Skimbagirls tiukan kilpailun ykkönen

Kamppailu viikonlopun katsotuimman elokuvan tittelistä oli harvinaisen tiukka. Marja Pyykön ohjaama Skimbagirls vei ykkössijan reilun sadan katsojan erolla. Kakkoseksi putosi viime viikot listaa hallinnut Sisu. Skimbagirlsin avaustulos oli 12 372 katsojaa.

Viikko tarjosi useita muitakin ensi-iltoja: uusi Magic Mike -elokuva Magic Mike’s Last Dance keräsi 7 984 katsojaa ja avasi sijalla kolme.

Ennakkonäytöksissä ollut Risto Räppääjä ja villi kone taas oli viikonlopun neljänneksi katsotuin 6 821 katsojalla. Varsinaisen ensi-iltansa elokuva saa tämän viikon perjantaina.

Viikonlopun toinen varsinainen kotimainen ensi-ilta oli dokumenttielokuva Jope ite. Marko Tallin ohjaama elokuva avasi sijalla kymmenen keräten 4516 katsojaa. Katsojaluku oli vuoden ylivoimaisesti korkein sijan kymmenen viikonlopputulos.

Tilastoidun historian katsotuimmasta elokuvasta James Cameronin ohjaamasta Titanicista tuli elokuvateattereihin 25-vuotisjuhlajulkaisu. Elokuva keräsi viikonloppuna 4 647 katsojaa ja oli viikonlopun kahdeksanneksi katsotuin. Nyt 3D-versiona esitettävä 1990-luvun klassikko oli viimeksi laajemmassa levityksessä vuonna 2012, jolloin se keräsi 86 101 katsojaa. Yhteensä Titanicin kokonaiskatsojaluku on yli 1,1 miljoonaa.

Top 20:n ulkopuolella avasi Venetsian Kultaisen leijonan viime vuonna voittanut Laura Poitrasin ohjaama dokumentti All the Beauty and the Bloodshed, joka keräsi 512 katsojaa 17 salissa.