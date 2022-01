Top 20: Spider-Man: No Way Home viidettä viikkoa kärjessä

Viikonloppu ei tarjonnut yhtään ensi-iltaa, koska koronarajoitusten takia elokuvateatterit ovat edelleen kiinni suuressa osassa maata. Katsotuimpana elokuvana jatkoi Spider-Man: No Way. Sen saalis viikonloppuna oli 3357 katsojaa. Yhteensä se on kerännyt yli 155 000 katsojaa.

Viikonlopun kokonaiskatsojaluku oli 29 % alhaisempi kuin viikko sitten.