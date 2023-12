Top 20: Suuri määrä ensi-iltoja top 20:n ulkopuolella

Viime viikonlopun kärkiviisikko piti sijoituksensa. Viiden kärjessä jatkoivat 1. Napoleon, 2. Nälkäpeli: Balladi laululinnuista ja käärmeistä, 3. Poika ja haikara, 4. Kuolleet lehdet ja 5. Nallekarhun joulu. Viimeksi mainittu paransi tulostaan viime viikonlopusta viisi prosenttia. Muilla viikonlopun katsojamäärä putosi varsin maltillisesti 13,6 % (Kuolleet lehdet) – 35,5 % (Poika ja haikara).

Viikonloppuna kuusi elokuvaa sai ensi-iltansa. Niistä parhaiten avasi sijalla kuusi slasher-murhamysteeri Thanksgiving 2 033 katsojalla. Toinen top 20:een mahtunut ensi-ilta oli norjalais-suomalainen joulukauhukomedia There’s Something in the Barn sijalla 15. Suomen elokuvasäätiön tuotantotukeakin saanut elokuva keräsi 819 katsojaa.

Viikonlopun toinen elokuvasäätiön tuotantotukea saanut elokuva Kaisa El Ramlyn ohjaama ja Auroran levittämä Pakoja & haaveita (kuva) keräsi 367 katsojaa (ennakot mukaan lukien 413) 49 elokuvateatterissa. Elokuva on ohjaajan ensimmäinen pitkä fiktio.

Muut ensi-illat olivat Kuusan Kinon levittämä kiinalainen Lost in the stars , joka keräsi 14 salissa 336 katsojaa, ELKE ry:n levittämä kännykkätarina BlackBerry (15 salissa 270 katsojaa, yhteensä 416) ja StoryHillin levittämä dokumenttielokuva Sparkling: Samppanjan tarina (13 salissa 195 katsojaa). Lisäksi Finbollyn levittämää intialaiselokuvaa Animal esitettiin kahdessa salissa, joissa se keräsi 217 katsojaa.

Vaikka suurin osa uutuuksista ei mahtunut top 20:een, sinne mahtui uusintanäytöksissä ollut Hayao Miyazakin Tuulen laakson Nausicaä (1984, Suomen ensi-ilta 2008). Elokuva keräsi 398 katsojaa oli viikonlopun 19. katsotuin.