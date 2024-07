Top 20: The Bikeriders nousi korkeimmalle sijalle viikonlopun ensi-illoista

Itse ilkimys 4 -animaatio jatkoi kuitenkin katsojalistan dominointia. Chris Renaudin ohjaama jatko-osa otti ykkössijan kolmantena perättäisenä viikonloppuna reilulla 16 000 katsojalla.

Kuva: The Bikeriders

Jeff Nicholsin ohjaama moottoripyöräkerhoelokuva The Bikeriders päihitti kolmannelle sijalle jääneen Lee Isaac Chungin luonnonkatastrofielokuvan Twisters vain 172 katsojalla. Viikonlopun kolmas amerikkalaisuutuus, Greg Berlantin romanttinen komedia Fly Me to the Moon ei sekään jäänyt kauas. Sijoilta 2.–4. löytyvän kolmikon katsojaluvut olivat 4033, 3861 ja 3555.

Ensi-iltaelokuvien eurooppalaisvahvistus, Paolo Genovesen italialaisdraama Elämäni ensimmäinen päivä otti 12. sijan 355 katsojalla. Lisäksi yhdessä salissa esitetty S Shankarin ohjaama intialaiselokuva Indian 2 sai 172 katsojaa ja pääsi listan 20. sijalle.

Top 20 -listan ulkopuolelle jäi Ran Huangin ohjaama, Suomessa kuvattu What Remains. Englanninkielisen elokuvan päätuotantomaa on Kiina. Viidessä salissa esitetty elokuva sai viikonloppuna 36 katsojaa.