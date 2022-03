Top 20: Tuukka Temosen Pohjolan satoa avasi sijalla kaksi

The Batman jatkoi kolmatta viikkoa katsojalistan ylivoimaisena ykkösenä. Se keräsi viikonloppuna niukasti alle 17 000 katsojaa. Sen kokonaissaldo on reilut 111 500. The Batman noussee tällä viikolla vuoden katsotuimmaksi elokuvaksi ohi Spider-Man: No Way Homen, mutta Spider-Manin kokonaiskatsojamäärään se tuskin yltää. Vuositilannetta voi seurata täältä.

Viikonloppu tarjosi taas useamman ensi-illan. Parhaiten avasi Tuukka Temosen ohjaama komedia Pohjolan satoa sijalla kaksi reilulla 3700 katsojalla. Temosen toistaiseksi menestynein elokuva on hänen ensimmäinen pitkä fiktionsa Apulannan alkuajoista kertova Teit meistä kauniin 102 800 katsojalla.

Viikonlopun muut uutuudet olivat katastrofielokuvahiteistään tunnetun Roland Emmerichin Moonfall sijalla 10 ja norjalainen Joachim Trierin ohjaama The Worst Person in the World sijalla 11 japanilainen Ryûsuke Hamaguchin ohjaama Drive My Car avasi sijalla 13, Maggie Gyllenhaalin ohjaama The Lost Daughter sijalla 17, . Lisäksi Finnkinon levittämä Riley Stearnsin ohjaama Tampereella kuvattu Dual keräsi yhdessä salissa 194 katsojaa.