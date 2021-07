Top 20: Uusi Marvel-elokuva onnistuu odotetusti

Vaikka elokuva on myös katsottavissa Disney+ suoratoistopalvelussa Black Widow keräsi melkein 15 000 katsojaa viikonlopun aikana teattereihin ja on nyt vuoden toiseksi katsotuin elokuva. Fast & Furious 9 jatkoi vahvasti viikonlopun yli ja on vetänyt yhteensä 61 543 katsojaa nyt kahden viikon aikana. Franchise elokuvat ovat siis onnistuneet houkuttelemaan lisää katsojia elokuvateattereihin mutta tie entiselle tasolle on vielä pitkä.

Uusi Satanic Panic kauhu-komedia on ilmestynyt listan 19. paikalle keräämällä 193 katsojaa viikonlopun yli. Kauhuelokuvat vievät tällä hetkellä reilun neljäsosan Top-20 listan paikoista ja ovat keränneet yhteensä yli 55 000 katsojaa teattereihin.