Top 20: Uusimmat ensi-illat ja ennakkonäytös nousivat listalle

Listalle nousi viime viikolla ensi-iltaan tullut elokuva Punainen kohina, jonka on ohjannut ja käsikirjoittanut Sami Pöyry. Toisella sijalla avasi elokuva Minari, joka on saanut Golden Globe -palkinnon parhaasta ei-englanninkielisestä elokuvasta. Minari elokuvan on ohjannut ja käsikirjoittanut Lee Isaac Chung. Tänä viikonloppuna virallisen ensi-iltansa sai myös Stephen Durhamin ohjaama elokuva Army of One.

Ensimmäistä sijaa pitää yhä Raya ja viimeinen lohikäärme. Kolmannelle sijalle sijoittui Nomadland, neljännelle Flummelit ja viidennelle Yhdet vielä. Kotimaisista elokuvista listan top 20:ssä olivat Risto Räppääjä ja väärä Vincent sijalla 8, Tove sijalla 10, Peruna sijalla 14, Tunturin tarina sijalla 16, Eatnameamet – hiljainen taistelumme sijalla 18 ja Punainen kohina sijalla 19.

Katsojaluvut ovat laskussa viime viikoista ja ensi-iltoja on siirretty koronatilanteen takia eteenpäin kevään loppupuolelle.