Top 20: Vaiana 2 jatkoi ylivoimaisena ykkösenä

Kahdenkymmenen kärjessä oli neljä uutta elokuvaa eri puolilta Aasiaa.

Animaatioelokuva Vaiana 2 keräsi toisena viikonloppunaan 26 183 katsojaa ja jatkoi ylivoimaisena ykkösenä. Wicked ja Gladiator II kamppailivat jälleen kakkossijasta. Tällä kertaa pidemmän korren vei Wicked 7 287 katsojalla Gladitor II:n jäädessä 7 211:een.

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan peräti kahdeksan elokuvaa, joista tosin kaksi oli uusintaensi-illassa ollutta 1980-luvun klassikkoa. Lisäksi teattereissa levitettiin laajasti kahtena päivänä Lego-tietokoneanimaationa tehtyä Pharrell Williamsinin tarinan kertovaa Piece by Piece -elokuvaa.

Ensi-illoista parhaiten avasi norjalais-ruotsalainen lastenelokuva Astrid Lindgrenin joulutarinoita. Torstaina ensi-iltansa saanut Are Austnesin ja Yaprak Moralin ohjaama alle tunnin mittainen animaatio keräsi varsinaisena elokuvaviikonloppuna 3 776 katsojaa. Yhteensä sillä on katsojia 4 453.

Top 20:ssä avasi myös neljä aasialaista elokuvaa: niistä parhaiten sijalla kahdeksan Maryam Moghadamin ja Behtash Sanaeehan ohjaama iranilais-ranskalais-ruotsalais-saksalainen Pieni pala kakkua, joka keräsi 1 550 katsojaa (yhteensä tähän mennessä 2 104). Bhutanilainen Pawo Choyning Dorjin ohjaama The Monk and the Gun taas keräsi 974 katsojaa ja oli 11. Ohjaajan edellinen elokuva Koulu maailman laidalla (2021) keräsi peräti 20 138 katsojaa. Intialainen Sukumarin ohjaamaa Pushpa: The Rule – Part 2 esitettiin 646:lle ja Shunsuke Nakashigen ohjaamaa korealais-japanilaista animaatiota Solo Leveling: ReAwakening 587 katsojalle.

Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli Arto Halosen ohjaama Jälkeemme vedenpaisumus. Triesten elokuvafestivaaleilla palkittu draamaelokuva keräsi viikonloppuna 1 147 katsojaa. Yhteensä elokuvalla on kasassa torstain ensi-iltapäivä ja ennakot mukaan lukien 2409 katsojaa. Elokuvan pääosissa nähdään Elias Westerberg, Linnea Leino, Tuomas Nilsson ja Kasperi Kola.

Uusintaensi-illoissa nähtiin Miloš Formanin Amadeus. Kolmituntinen ohjaajan versio keräsi 223 katsojaa neljässä teatterissa. Yhteensä vuoden 1984 parhaan elokuvan Oscar-voittaja on kerännyt Suomessa 474 042 katsojaa. Toinen 1980-luvun klassikko Mika Kaurismäen Arvottomat (1982) taas keräsi 184 katsojaa yhdeksässä teatterissa. Sen kokonaiskatsojamäärä on 70 499.

Viime viikon keskiviikkona ja eilen sunnuntaina laajasti erikoisnäytöksissä esitetty Morgan Nevillen ohjaama Piece by Piece keräsi 399 katsojaa, joista 229 kolmessakymmenessäkahdessa teatterissa nyt viikonloppuna.

Lisäksi Kari Nissisen vanhoista kaitafilmeistä koostettua dokumenttia Helsinki. Nostalgiaa esitettiin eilen yhdessä teatterissa kahdessa näytöksessä. Dokumentti keräsi 442 katsojaa ja jäi vain niukasti top 20:n ulkopuolelle.

Niko ja myrskyporojen arvoitus on kerännyt jo 99 571 katsojaa, joten 100 000 katsojan raja ylittyy tällä viikolla.