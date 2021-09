Top 20: Venetsian yleisöpalkinto näkyi heti katsojaluvuissa

Marvel-elokuva Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings jatkoi viikonlopun ylivoimaisena ykkösenä, vaikka sen katsojamäärä putosikin yli kolmanneksen avausviikonlopusta. Elokuva keräsi toisenakin viikonloppunaan reilusti yli kymmenen tuhatta katsojaa. Toisena jatkoi jälleen tulostaan parantanut Isä. Viikonloppuna yli 7000 katsojaa keränneen elokuvan kokonaiskatsojamäärä on jo lähes 54 000. Ennakoissa jatkava kolmanneksi noussut Ryhmä Hau -elokuva paransi myös jälleen tulostaan.

Viikonlopun korkein uutuus oli James Wanin ohjaama rikoskauhuelokuva Malignant sijalla kuusi reilulla 3400 katsojalla.

Viikonlopun kaksi muuta ensi-iltaa olivat kotimaisia. Lauantaina Venetsian elokuvajuhlilla yleisöpalkinnon voittanut Teemu Nikin ohjaama ja Petri Poikolaisen tähdittämä Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia avasi sijalla 13 keräten 1238 katsojaa. Palkinto näkyi heti sunnuntain katsojaluvuissa, jotka olivat 40 % korkeammat kuin lauantain vastaavat.

Viikonlopun toinen kotimainen uutuus oli Tuija Halttusen ohjaama dokumenttielokuva Näin pilvet kuolevat, joka keräsi 143 katsojaa 16 salissa.