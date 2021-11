Top 20: Viikonloppu tarjosi kaksi uutta kotimaista ensi-iltaa

007 No Time to Die rikkoi lokakuun viimeisenä viikonloppuna puolen miljoonan katsojan rajan. Elokuva on vuodesta 1972 kerätyn tilastoidun katsojalukuhistorian 35. kyseiseen saavutukseen yltänyt teos. Viimeisen viiden vuoden aikana rajan ovat ylittäneet uuden Bondin lisäksi vain Frozen 2 (ensi-ilta 2019, raja rikki 2020) ja Tuntematon sotilas (2017). Listaykkösenä jatkava Bond kerää vielä hyvin katsojia elokuvateattereissa.

Viikonloppuun mahtui kaksi odotettua kotimaista ensi-iltaa: sijalla kaksi avasi Cannesin Grand Prix -palkinnon voittanut Hytti nro 6 (kuva). Juho Kuosmasen ohjaama ja Seidi Haarlan ja Juri Borisovin tähdittämä draama keräsi viikonloppuna lähes 19 000 katsojaa. Satunnaisissa ennakkonäytöksissä ollut elokuva on kerännyt jo 26 600 katsojaa. Juuso Syrjän ohjaama ja Ville Virtasen tähdittämä Sorjonen: Muraalimurhat avasi sijalla kolme keräten viikonloppuna 12 900 katsojaa. Jo keskiviikkona ensi-iltansa saanut Sorjonen-tv-sarjan huipentava trilleri on kerännyt 19 600 katsojaa.

Sijalla 15 avasi japanilainen animaatio My Hero Academia: Worlds Heroes Mission 731 katsojalla. Viime vuonna ensi-iltansa saanut sarjan edellinen osa My Hero Academia: Heroes Rising keräsi teattereissa yhteensä 1536 katsojaa.

Viikonlopun neljäs uutuus oli Clint Eastwoodin lännenelokuva Cry Macho, joka keräsi 539 katsojaa. Elokuva on 91-vuotiaan legendan 40. pitkän fiktion ohjaus. Miehen ohjaamista elokuvista 37 on tuotu Suomessa levitykseen. Niistä selvästi katsotuin on romanttinen draama Hiljaiset sillat (1995), joka keräsi yli 230 000 katsojaa. Eastwoodin tähdittämistä elokuvista eniten katsojia on kerännyt kuitenkin Sergio Leonen ohjaama Hyvät, pahat ja rumat (315 222 katsojaa vuodesta 1972 lähtien, ensi-ilta jo 1968).