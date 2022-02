Top 20: Viikonloppu tarjosi monta ensi-iltaa

Spider-Man: No Way Home jatkoi vielä kymmenennelläkin viikollaan viikonlopun katsotuimpana. Tänään 200 000 katsojan rajan ylittävän elokuvan ensi-illasta jatkunut putki päivän katsotuimpana elokuvana tosin meni rikki. Perjantain katsotuin oli ensi-iltaan tullut Kenneth Branaghin ohjaama Agatha Christien kirjaan perustuva Kuolema Niilillä, joka avasi viikonlopun toiseksi katsotuimpana. Branaghin edellinen Hercule Poirot -filmatisointi Idän pikajunan arvoitus (2017) keräsi 138 986 katsojaa. Edellinen suuren budjetin Kuolema Niilillä -filmatisointi (1978) taas saavutti 145 679 katsojaa. Sen ohjasi John Guillermin.

Kolmanneksi katsotuimpana avasi Scream-elokuvasarjan viides elokuva Scream. Sarjan edellinen osa Scream 4 tuli levitykseen vuonna 2011. Elokuvasarjan katsotuin osa Suomessa on Scream 2 (1997) 69 741 katsojalla. Vähiten katsojia keräsi kulttimainetta nauttiva ja 1990-luvun teinikauhugenren pinnalle nostanut sarjan avausosa vuodelta 1996 – vain 32 884 katsojaa.

Viikonlopun muut uutuudet top 20:ssa olivat ruotsalainen Maastamuuttajat – Viimeinen kirje Ruotsiin sijalla 14 ja Cannesin Grand Prixin Hytti nro 6:n kanssa jakanut Asghar Farhadin A Hero sijalla 18.

Viikonloppu tarjosi myös kaksi kotimaista ensi-iltadokumenttia. Inka Achtén Kultainen maa keräsi 182 katsojaa 25 salissa ja jo keskiviikkona ensi-iltansa saanut Janne Niskalan ja Oskari Pastilan ohjaama Hockey Dreams 67 katsojaa 14 salissa Yhteensä se on kerännyt 116 katsojaa. Lisäksi Suomen ainoassa IMAX-teatterissa Helsingin Itiksessä esitetty The Beatles: Get Back – The Rooftop Concert -konserttielokuva keräsi sunnuntain näytöksissä 101 katsojaa.