Top 20: Viikonlopun kokonaiskatsojaluku nelinkertaistui viikontakaisesta

Koronarajoitusten höllentäminen näkyi välittömästi elokuvateattereiden katsojaluvuissa. Viikontakaisen viikonlopun 12 800 katsojaa vaihtui 53 300 katsojaan eli yli nelinkertaistui. Spider-Man: No Way Home jatkoi kärjessä. Se keräsi viikonloppuna yli 14 500 katsojaa eli lähes 5,4-kertaisen määrän viikon takaiseen lukuunsa. Luku on varmasti yksi kaikkien aikojen korkeimmista yhdeksännellä viikolla tehdyistä katsojaluvuista. Viikonlopun saldon myötä Spider-Man: No Way Home on nyt toiseksi katsotuin vuonna 2021 ensi-iltaan tullut elokuva Suomessa.

Se kaikkein katsotuin eli 007 No Time to Die nousi viikonloppuna tilastoidun historian katsojalistalla jo sijalle 15 ohi elokuvan Star Wars: The Force Awakens (2015). Sijalla 14 oleva Pekka Parikan Talvisota (1989) on vain reilun 3000 katsojan päässä. Kokonaiskatsojalukuja voi seurata täältä.

Elokuvateattereihin tuotiin kaksi ensi-iltaa: anime-elokuva Sword Art Online Progressive avasi sijalla 17 ja Charlotte Sielingin ohjaama 1400-luvulle sijoittuva elämäkertaelokuva Margareeta: Pohjolan kuningatar sijalla 19. Elokuva oli viime vuoden kolmanneksi katsotuin sen päätuottajamaassa Tanskassa.