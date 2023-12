Top 20: Vonkka oli joulun aluspäivien katsotuin

Elokuvateatterit olivat perinteisesti kiinni jouluaattona ja muutenkin joulun aluspäivät ovat hiljaisia elokuvissakäyntien osalta. Viikonloppu tarjosi kuitenkin useita ensi-iltoja, joista kaksi suosituinta avasivat kolmen kärjessä.

Suosituista ensi-illoista huolimatta kärjessä jatkoi Vonkka kolmatta viikkoa putkeen. Paul Kingin ohjaama elokuva keräsi viikonloppuna 3 838 katsojaa. Yhteensä sillä on katsojia jo yli 58 000.

Ensi-illassa ollut Benjamin Rennerin ja Guylo Homsyn ohjaama animaatioelokuva Muuttomatka oli toiseksi katsotuin. Elokuva keräsi 3 228 katsojaa.

Kolmanneksi ylsi jo keskiviikkona ensi-iltansa saanut Aquaman and the Lost Kingdom. James Wanin ohjaama jatko-osa keräsi viikonloppuna 3 059 katsojaa. Yhteensä sillä on katsojia 7 159.

Viikonlopun kotimainen ensi-ilta Timo Koivusalon ohjaama Pelle Hermanni ja Hypnotisoija avasi kahdeksantena 1 183 katsojalla.

Sijoilla 10 ja 11 oli kaksi intalaista elokuvaa: Rajkumar Hiranin ohjaama Dunki keräsi 459 ja Prashanth Neelin ohjaama Salaar: Part 1 – Ceasefire 333 katsojaa.

Perjantaina sai ensi-iltansa myös bruceploitaatio-ilmiöstä kertova David Gregoryn ohjaama dokumenttielokuva Enter the Clones of Bruce. Se keräsi kolmessa teatterissa 19 katsojaa.

Joulupäivän ja loppiaisen väliin osuva aika on perinteisesti hyvin suosittua elokuvissa käyntiaikaa. Vuoden viimeisen viikon aikana saakin ensi-iltansa vielä kuusi elokuvaa, joista peräti neljä on kotimaisia pitkiä fiktioita. Vuoden runsaan kotimaisen ensi-iltasadon päättävät Syke-elokuva: Särkynyt sydän (ensi-ilta 25.12.), Huijarit (26.12.), Neljä pientä aikuista (27.12.) ja Tuomion saari (29.12.).

Seuraava viikonloppukatsaus julkaistaan tiistaina 2.1.2024.