Top 20: Vonkka paransi listakärkeen

Vuoden ensimmäisen viikonlopun, mutta toisen elokuvaviikon avanneen viikonlopun katsotuimmaksi elokuvaksi palasi Paul Kingin ohjaama Vonkka. Elokuva paransi viime viikonlopusta 13 % ja keräsi nyt 13 242 katsojaa. Yhteensä sillä on jo liki 115 000 katsojaa.

Tiukan vastuksen antanut Taavi Vartian ohjaama Syke-elokuva: Särkynyt sydän oli viikonlopun toiseksi katsotuin 13 079 katsojalla. Yhteensä se on kerännyt jo lähes 76 000 katsojaa ja noussut vuoden 2023 viidenneksi katsotuimmaksi kotimaiseksi ensi-illaksi.

Viikonloppu tarjosi kasan ensi-iltoja. Niistä parhaiten avasi sijalla kahdeksan 5 743 katsojaa kerännyt Alexander Paynen ohjaama The Holdovers. Elokuvan pääosassa nähdään Paul Giamatti.

Viikon muut uutuudet olivat sijalla 11 Bryce McGuiren ohjaama kauhuelokuva Night Swim (4 182 katsojaa), Hanno Olderdissenin ohjaama koko perheen koiraelokuva Lassien uusi seikkailu (2900 katsojaa), Hirokazu Kore-edan ohjaama draama Monster – vaarallinen leikki oli 18. (1548 katsojaa) ja Taika Waititin ohjaama urheilukomedia Next Goal Wins 19. (803 katsojaa).

Vuoden vaihteessa ensi-iltansa saanut Anyone But You paransi viikonlopputulostaan viikon takaisesta lähes 50 % ja oli viikonlopun seitsemänneksi katsotuin.

Vonkka, Nälkäpeli: Balladi laululinnuista ja käärmeistä ja Napoleon ovat ylittäneet 100 000 katsojan rajan.