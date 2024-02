Top 20: Vuoden kovimmalla tuloksella avannut Luottomies-elokuva: All in täräytti suoraan vuosilistan kolmoseksi

Viikonlopun kaikki kuusi ensi-iltaa avasivat top 10:ssä.

Kari Ketosen ohjaama ja hänen ja Antti Luusuaniemen tähdittämä Luottomies-komediasarjaan perustuva Luottomies-elokuva: All In teki vuoden kovimman avaustuloksen keräten viikonloppuna 49 538 katsojaa. Ennakot mukaan lukien elokuvalla on jo 63 633 katsojaa, joilla se nousi vuosilistalla jo vuoden kolmanneksi katsotuimmaksi elokuvaksi. Elokuvan avaustulos oli 6500 suurempi kuin vuoden katsotuimmalla elokuvalla Myrskyluodon Maijalla.

Kuukauden ykköspaikkaa pitänyt Tiina Lymin ohjaama Myrskyluodon Maija oli tämän viikonlopun toiseksi katsotuin 21 705 katsojalla. Yhteensä elokuvalla on jo 287 440 katsojaa ja se tuleekin ylittämään 300 000 katsojan rajan tällä viikolla. Samaisen rajan ylitti viime torstaina Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet ensimmäisenä kotimaisena elokuvana yli viiteen vuoteen. Edellinen rajan rikkonut elokuva oli elokuussa 2018 ensi-iltansa saanut niin ikään Tiina Lymin ohjaama Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja.

Viikonloppu tarjosi liudan muitakin ensi-iltoja, jotka avasivat sijoituksellisesti kärjen tuntumassa. Viikonlopun toiseksi korkein uutuus oli sijalta kolme löytyvät Reetta Aallon ohjaama Heinähattu, Vilttitossu ja kana, joka keräsi 20 135 katsojaa. Viikko sitten ennakkonäytöksillä viikonloppulistan toisena ollut elokuva on kerännyt yhteensä 25 824 katsojaa.

Sijalla neljä avasi jo viime keskiviikkona ensi-iltansa saanut Sofia Coppolan ohjaama elämäkertaelokuva Priscilla 5457 katsojaa (yhteensä 10 016). Priscilla Presleytä näyttelee Cailee Spaeny. Sijalla viisi oli toinen elämäkertaelokuva Reinaldo Marcus Greenin ohjaama Bob Marley: One Love, joka keräsi 4 634 katsojaa Bob Marleyn roolissa nähdään Kingsley Ben-Adir . Sijalla kuusi taas David Ayerin ohjaama toimintatrilleri The Beekeeper keräsi 3 936 katsojaa.

Viikonlopun kuudes ensi-ilta Priscillan tapaan jo viime keskiviikkona levitykseen tullut SJ Clarksonin ohjaama Marvel-supersankarielokuva Madame Web keräsi 2220 katsojaa ja oli viikonlopun kymmenenneksi katsotuin. Yhteensä elokuvalla 4390 katsojaa.