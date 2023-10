Top 20: Ylivoimaisena ykkösenä avannut Five Nights at Freddy’s rikkoi monia ennätyksiä

Suosittuun videopelisarjaan perustuva Emma Tammen ohjaama Five Nights at Freddy’s avasi viikonlopun ylivoimaisesti katsotuimpana 49 181 katsojalla. Kauhuelokuville varsin tyypillisesti elokuva oli ns. ryntäyselokuva ja keräsi selvästi eniten katsojia heti ensi-iltapäivänään perjantaina. Perjantain katsojaluku 25 455 oli koko vuoden korkein elokuvan ensi-iltapäivän tulos – siis jopa kovempi kuin Barbien tai The Super Mario Bros. Movien vastaavat. Barbie tosin keräsi toisen viikonloppunsa lauantaina vielä tätäkin kovemman tuloksen. Five Nights at Freddy’s -elokuvan viikonlopun avaustulos oli myös kaikkien aikojen paras kauhuelokuvan avausluku Suomessa. Aiemmin ennätystä piti Se: Toinen luku (2019) 42 745 katsojallaan.

Taulukko vuoden 2023 elokuvakohtaiset korkeimmat päiväkohtaiset katsojaluvut

Elokuva Pvm. Päivän katsojamäärä 1 Barbie 29.7.2023 27 313 2 Five Night’s at Freddy’s 27.10.2023 25 455 3 The Super Mario Bros. Movie 22.4.2023 25 020 4 Barbie 2.8.2023 24 672 5 Barbie 21.7.2023 24 657 6 Barbie 28.7.2023 24 242 7 Barbie 26.7.2023 23 370 8 Barbie 23.7.2023 23 041 9 Barbie 1.8.2023 22 796 10 Barbie 22.7.2023 22 453

Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli Saara Cantellin seitsemän vuotta kuvattu Sisarukset. Suomeen ja Islantiin sijoittuva elokuva keräsi 1590 katsojaa. Cantellin uran katsotuimmat elokuvat ovat olleet reilusti yli 200 000 katsojaa keränneet Onnelin ja Annelin talvi (2015) ja Onneli, Anneli ja Salaperäinen muukalainen (2017).

Viikonlopun muut uutuudet olivat sijalta 20 löytyvä 28 salissa 700 katsojaa kerännyt Tina Satterin ohjaama Reality sekä top 20:n ulkopuolella avanneet 25 salissa esitetty ja 383 katsojaa kerännyt Ira Sachsin ohjaama Hetkessä ja 27 teatterissa esitetty ja 364 katsojaa kerännyt Pedro Almodóvarin ohjaama 31-minuuttinen lyhytelokuva Strange Way of Life.