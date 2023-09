Top 20: Ylivoimaisena ykkösenä avannut Kuolleet lehdet on kerännyt jo yli 42 300 katsojaa

Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet avasi odotetusti ykkösenä. Elokuva keräsi viikonloppuna 31 308 ja yhteensä sillä on ennakkonäytökset mukaan lukien jo 42 346 katsojaa. Avaustulos on vuoden toiseksi paras viikonlopputulos kotimaiselle elokuvalle. Se on lähes neljä tuhatta katsojaa parempi kuin Sisulla ja reilut sata pienempi kuin Risto Räppääjä ja villi kone -elokuvalla. Ennakkonäytökset mukaan lukien tulos on vuoden selvästi korkein kotimaisen elokuvan katsojaluku avausviikonlopun jälkeen. Katsojamäärä on myös selvästi paras Aki Kaurismäen -elokuvan avaus. Kokonaisuudessaan parhaiten Aki Kaurismäen elokuvista on menestynyt Mies vailla menneisyyttä (2002) 176 413 katsojalla. Vuoden 2002 menestyselokuvalla oli pitkä elokuvateatterikaari. Kaikkiaan Aki Kaurismäen elokuvat ovat keränneet yhteensä liki 970 000 katsojaa, kun mukaan lasketaan Mika-veljen kanssa ohjattu Saimaa-ilmiö (1981). Miljoonan katsojan raja meneekin todennäköisesti rikki viimeistään ensi viikonloppuna.

Viikonloppu tarjosi myös neljä muuta ensi-iltaa. Parhaiten niistä avasi sijalla kolme Kenneth Branaghin ohjaama ja tähdittämä Hercule Poirot -elokuvien sarjaa jatkava Venetsian aaveet 11 301 katsojalla.

Sijalla viisi avasi restauroitu versio vuoden 1992 animaatioklassikosta Muumipeikko ja pyrstötähti. Elokuva keräsi viikonloppuna 7890 katsojaa. Ennakot, joista osa jo vuonna 2020, mukaan lukien sillä on 8 728 katsojaa. Ensi-iltakierroksellaan alkuperäinen elokuva keräsi 176 389 katsojaa.

Viime keskiviikkona sai ensi-iltansa After-elokuvasarjan viides osa After Everything. Se oli viikonlopun kahdeksas 3711 katsojalla. Yhteensä se on kerännyt ensi-iltansa jälkeen 7273 katsojaa.

Viikonlopun viides ensi-ilta oli norjalainen Nightmare – Pahin painajaisesi. Se keräsi 345 katsojaa 19 salissa ja jäi niukasti top 20:n ulkopuolelle sijalle 21. Elokuva on jo kolmas norjalainen ensi-ilta Suomessa elokuun puolen välin jälkeen. Parhaiten tämän vuoden norjalaisista ensi-illoista ovat menestyneet toukokuussa ensi-iltansa saaneet animaatio Kolme iloista rosvoa ja norjalaissuomalainen yhteistuotanto Anna joen virrata.

Lapua 1976 oli viikonlopun toiseksi katsotuin 14 697 katsojalla. Yhteensä sillä on jo 84 808 katsojaa. Lapuan kaupungissa elokuva on noussut kaikkien aikojen katsotuimmaksi elokuvaksi. Viikonloppuna se ohitti aiemmin ykköspaikkaa pitäneen Talvisodan (1989).

Barbie taas nousi vuosikymmenen katsotuimmaksi elokuvaksi. Se ohitti viikonloppuna No Time to Dien (2021) ja on jo tilastoidun historian 14. katsotuin. Tähän mennessä 637 357 katsojaa kerännyt jättihitti ohittaa tänään kaikkien aikojen listalla Kummisedän (1972). Viime viikolla taakse jäivät uusimman Bondin lisäksi Talvisota (1989) ja Star Wars: Force Awakens (2015).

21.7.2023-ensi-iltapäivästä tulee tänään neljäs päivämäärä, jona ensi-iltansa saaneet elokuvat ovat keränneet yli miljoona katsojaa. Aiemmat päivät ovat Titanicin (16.1.1998) ja Tuntemattoman sotilaan (27.10.2017) ensi-iltapäivät sekä 19.3.1976, jolloin ensi-illassa oli tilastoidun historian kolmanneksi katsotuimman elokuvan, Miloš Formanin ohjaaman Yksi lensi käenpesän (1975), lisäksi mm. yli 175 000 katsojaa kerännyt Akira Kurosawan ohjaama Dersu Uzala (1975). 21.7.2023 ensi-illassa olivat tunnetusti Barbie ja Oppenheimer sekä animaatioelokuva Riku Haikara ja jalokiven arvoitus.