Tuottaja, kiinnostaako lasten sisällöt? Hae Producers LINK -ohjelmaan

Suomen elokuvasäätiö on kumppani Young Horizons Industryn ja Cinekid for Professionalsin ohjelmassa Producers LINK. Ohjelma on maksuton suomalaisosallistujalle – hae 7.5. mennessä!

Producers LINK -ohjelma on suunnattu tuottajille, jotka ovat kiinnostuneita lasten sisällöistä ja jotka ovat tuottaneet yhden pitkän elokuvan tai tv-sarjan. Ohjelmaan ei haeta hankkeen kanssa.

Ohjelman tarkoituksena on tarjota luoville tuottajille sukellus lasten mediakulttuuriin ja mahdollisuus verkostoitua muiden tuottajien kanssa. Ohjelmassa keskitytään verkostojen luomiseen ja henkilökohtaiseen urakehitykseen, ei niinkään hankkeiden kehittelyyn. Tavoitteena on kannustaa merkityksellisen ja ajankohtaisen sisällön kehittämiseen nuorille yleisöille.

Young Horizons Industry on kansainvälinen yhteistuotantofoorumi, joka järjestetään 29.9.–1.10.2025 Varsovassa. Cinekid for Professionals on Cinekid-festivaalin ammattilaisohjelma. Festivaali järjestetään 21.–24.10.2025 Amsterdamissa. Producers LINKin osallistujat tapaavat molemmissa tapahtumissa.

Producers LINK -ohjelma tarjoaa:

Kannustusta korkealaatuisten lasten sisältöjen tuotantoon

Kannustusta eurooppalaisiin yhteistuotantoihin

Masterclass-luentoja, koulutusta ja matchmaking-tilaisuuksia, jotka tarjoavat uusia näkökulmia, trendejä ja yleisödataa uransa alussa oleville tuottajille

Kaksi tapahtumaa, joiden ohjelma on räätälöity tuottajille

Osallistujalle tarjotaan osallistumismaksu, majoitus (kolme yötä/tapahtuma), lounaat ja aamiaiset, verkostoitumistilaisuudet ja akkreditoinnit.

Hakemukset tulee toimittaa 7.5.2025 mennessä tuotantojohtaja Matti Pauniolle sähköpostitse osoitteeseen matti.paunio@ses.fi.

Hakemuksen liitteet, toimitetaan englanniksi:

lyhyt biografia (max puolet A4:sta)

tuotantoyhtiön lyhyt esittely (max puolet A4:sta)

lyhyt motivaatiokirje (max puolet A4:sta) tai kahden minuutin video, jossa kerrot, miksi haluaisit osallistua ohjelmaan

lyhyt selvitys tavoitteistasi ja odotuksistasi ohjelmaan liittyen

Cinekid Professionals Young Horizons Industry