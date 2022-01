Vuoden 2021 katsotuimmat elokuvat

Vuosi 2021 oli toinen varsinainen koronavuosi. Varsinkin alkuvuosi oli täynnä erilaisia raskaita rajoituksia. Toisin kuin vuoden 2020 keväällä, vuonna 2021 elokuvateattereita ei missään vaiheessa määrätty varsinaisesti pidettäväksi kiinni. Käytännössä rajoitukset olivat erityisesti keväällä niin tiukat, että monet teatterit sulkivat kuitenkin väliaikaisesti ovensa.

Koronarajoituksista ja koronasta johtuen vuoden kokonaiskatsojamäärä oli tilastoidun historian kaikkien aikojen alhaisin – vain 3 424 000. Ensimmäisen vuosipuolikkaan osuus tästä oli alle 290 000 katsojaa.

Kotimaiset elokuvat keräsivät vuoden aikana 862 320 katsojaa. Viimeksi tätä alhaisempi katsojamäärä oli vuonna 2001, jolloin suomalaiset elokuvat keräsivät vain 657 540 katsojaa. Tämän lisäksi 2000-luvulla on jääty alle miljoonaan katsojaan vain vuonna 2005, jolloin kotimaiset elokuvat keräsivät 937 784 katsojaa. 2010-luvulla suomalaiset elokuvat keräsivät keskimäärin reilut 2 050 000 katsojaa vuodessa.

Kotimaiset elokuvat menestyivät kuitenkin suhteellisesti yhtä hyvin kuin yleensäkin. Katsojaosuus oli jälleen yli 25 % (25,1 %). Se on tilastoidun historian yhdeksänneksi korkein. Vuonna 2020 kotimaisuusaste oli peräti 34 %.

Koronavuosi tarjosi kuitenkin myös suuria menestyksiä ja kasoittain historiaan jääviä tilastoknoppeja.

Kauan odotettu uusi James Bond -elokuva, Daniel Craigin viimeiseksi Bondiksi jäävä Cary Joji Fukunagan ohjaama 007 No Time to Die sai ensi-iltansa syyskuun viimeisenä päivänä, kun koronatilanne alkoi näyttää paremmalta. Elokuva keräsi hämmästyttävästi yli 620 000 katsojaa, jolla se nousi tilastoidun historian 16. katsotuimmaksi elokuvaksi. Lipputuloissa ennätykset paukkuivat vielä selvemmin. 007 No Time to Diesta tuli kaikkien aikojen tuottoisin ulkomainen elokuva Suomessa lähes 9,4 miljoonan euron tuloilla ja ylipäätään kaikkien aikojen toiseksi tuottoisin Aku Louhimiehen ohjaaman Tuntemattoman sotilaan (2017) jälkeen.

Vuoden toiseksi katsotuin elokuva oli Denis Villeneuven tieteiselokuva Dyyni 172 000 katsojallaan. Kolmantena oli vuoden katsotuin kotimainen elokuva: Renny Harlinin ohjaama Luokkakokous 3- sinkkuristeily, joka tuli ensi- iltaan heinäkuun lopussa. Yhteensä elokuva keräsi reilut 165 000 katsojaa. Luokkakokous 3 nousi Harlinin viidenneksi katsotuimmaksi elokuvaksi Suomessa.

Vuoden neljänneksi katsotuimmaksi elokuvaksi nousi joulukuun puolivälissä koronatilanteen jo selvästi taas heikennyttyä ensi-iltansa saanut Spiderman: Far from Home, joka ehti kerätä rajoituksista ja elokuvateatterien sulkemisesta huolimatta yli 138 000 katsojaa.

Erinomainen menestys oli myös sijalla viisi Juho Kuosmasen ohjaama Cannesin Grand Prixin voittanut ja mm. Parhaan ulkomaisen elokuvan Golden Globe -ehdokkuuden saanut Hytti nro 6. 130 000 katsojaa vuoden 2021 puolella kerännyt elokuva jatkanee menestystään, kun elokuvateatterit taas aukeavat. Elokuvan pääkieli on venäjä ja se onkin noussut jo tilastoidun historian kolmanneksi katsotuimmaksi venäjänkieliseksi elokuvaksi Emil Loteanun Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen (1976) ja Akira Kurosawan Neuvostoliitossa kuvatun Dersu Uzalan (1975) jälkeen. Hytissä toki kuullaan myös suomea ja vähän englantiakin.

Vuoden kymmenen katsotuimman elokuvan joukossa oli lisäksi kaksi kotimaista elokuvaa: sairaalasarjaan perustuva Syke-elokuva: Hätätila sijalla kuusi ja koko perheen elokuva Pertsa ja Kilu sijalla kymmenen.

Kuukausitasolla lokakuu oli aivan ylivoimainen. Koronarajoituksista vapaana kuukautena käytiin elokuvissa yli 935 000 kertaa, mikä oli 27,3 % koko vuoden kokonaismäärästä. Lokakuun katsojista puolet keräsi 007 No Time to Die.

