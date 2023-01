Vuoden 2022 katsojalukukatsaus

Vuosi 2022 alkoi monin paikoin tiukkojen koronarajoitusten ollessa voimassa. Rajoituksista luovuttiin helmikuun lopussa, jonka jälkeen ensi-iltoja alettiin tuoda elokuvateattereihin ennennäkemättömällä tahdilla. Katsojaluvut nousivat loppukeväästä ja kesällä ennen koronaa olevalle tasolle tai jopa sen yli. Elokuussa elokuvateatterit eivät vetäneet kuitenkaan enää samaan malliin. Myös koko syksy jäi pääosin jälkeen koronaa edeltäneen ajan luvuista. Ensi-iltoja syksyllä tuli viikkotasolla vielä kevättäkin enemmän. Erityisesti kotimaisten ensi-iltojen määrässä rikottiin ennätyksiä.

Vuoden 2022 kokonaiskatsojaluku oli 5,83 miljoonaa katsojaa. Se oli 70 % enemmän kuin vuonna 2021 (3,32 milj. katsojaa), mutta jäi noin 32 % vuosien 2015–2019 vuosikeskiarvosta (8,55 milj.). Kotimaisten elokuvien katsojamäärä oli 1,56 miljoonaa eli 26,9 % vuoden kaikista katsojista. Osuus oli jälleen erinomainen ja absoluuttinen katsojamääräkin suurempi kuin vuonna 2019. 2010-luvulla kotimaisia elokuvia käytiin katsomassa keskimäärin 2,05 miljoonaa kertaa vuodessa. Huippuvuosi oli 2015, jolloin määrä oli peräti 2,6 miljoonaa. Koronavuonna 2020 kotimaisten elokuvien osuus oli tosin kaikkien aikojen suurin 41 %.

Vuoden kaksi suurinta hittiä tulivat ensi-iltaan kesällä. Katsotuimmaksi nousi Tom Cruisen tähdittämä Top Gun: Maverick. Toukokuun lopussa ensi-iltaan tullut elokuva avasi vuoden kovimmalla päivätuloksella 20 464 katsojaa. Alkukiidon jälkeen elokuva jäi roikkumaan kärjen tuntumaan kuukausiksi. Se oli vielä syyskuussakin kuun neljänneksi katsotuin elokuva. Uuden nousun elokuva teki vielä joulukuussa palaten takaisin top 20:een. Top Gun: Maverick keräsi 436 000 katsojaa, mikä riittää kaikkien aikojen listalla sijaan 64. Lipputuloissa uusi Top Gun on noussut jo kaikkien aikojen seitsemänneksi tuottoisimmaksi elokuvaksi Suomessa.

Vuoden yhtä selvä kakkonen oli Kätyrit-spin-off-elokuvan jatko-osa Kätyrit: Grun tarina. Elokuva sai ensi-iltansa kesäkuun lopussa ja keräsi vuoden aikana 358 000 katsojaa. Kätyrit oli vuoden katsotuin animaatio. Sen lisäksi vuoden top 20:ssa oli kaksi muutakin animaatiota: sijalla 18 ensi-iltansa joulun alla 2021 saanut Sing 2 ja sijalla 20 Hurja jengi.

Vuoden kolmanneksi katsotuin elokuva oli korkein kotimainen, kolmas Mielensäpahoittaja-elokuva Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä, joka keräsi 192 000 katsojaa. Kokonaiskatsojamäärässä sen tullee ohittamaan joulukuun puolivälissä ensi-iltansa saanut Avatar: The Way of the Water. Avatar 2 otti uuden nousukiidon joulun jälkeisinä päivinä ja ehti vuoden viidenneksi katsotuimmaksi.

Kärkitilat menivät tänäkin vuonna jatko-osille tai tunnettujen elokuvasarjojen uusille osille. Korkein elokuva, joka ei lukeudu tähän kategoriaan on sijalta yhdeksän löytyvä Baz Luhrmannin ohjaama Elvis. Toisaalta myös Elvis Presleystä on aiemminkin tehty elokuvia. Jos Elvistäkään ei hyväksytä täysin uudeksi elokuvaksi, tittelin saa omakseen menestyskirjaan perustuva Suon villi laulu sijalla 12. Sitä seurasi Klaus Härön Rakkaani merikapteeni sijalla 15. Härön elokuva oli vuoden kolmanneksi katsotuin kotimainen Mielensäpahoittaja 3:n ja Supermarsu 2:n jälkeen.

Maakuntakohtaiset menestykset

Maakuntakohtaisesti tarkasteltuna tuttu kärkikolmikko hallitsi lähes koko Suomea. Top Gun: Maverick oli katsotuin 12:ssa, Kätyrit: Grun tarina viidessä ja Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä kahdessa maakunnassa. Kaksi ensin mainittua olivat jokaisessa maakunnassa vuoden top 3:ssa – Kätyrit jopa kahden katsotuimman joukossa Etelä-Savoa lukuun ottamatta.

Paikallisia hittejä tarkasteltaessa esiin nousi muutamia maininnan arvoisia menestyksiä:

Ahvenanmaalla menestyivät tuttuun tapaan ruotsalaiset elokuvat: Lasse-Maijan etsivätoimisto: Skorpionin arvoitus oli vuosilistan viides, Mimmi Lehmä löytää kotiin seitsemäs ja vuoden 2021 paikallinen jättihitti Tiikerit yhdeksäs. Lisäksi ruotsinkielisillä alueilla menestyi erityisen hyvin Suon villi laulu. Ahvenanmaalla se oli vuoden kolmanneksi katsotuin.

Etelä-Savossa ja Kainuussa Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä oli vuoden katsotuin. Todellinen Etelä-Savon paikallinen hitti oli kuitenkin MC Helper beKINGs, joka ylsi vuoden neljänneksi katsotuimmaksi. Toinen selkeä paikallishitti löytyi Päijät-Hämeestä, jossa vuoden neljänneksi katsotuin oli Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka. Seitsemäntenä taas löytyi Aleksi Mäkelän ohjaama Laitapuolen hyökkääjä. Satakunnassa Pelle Hermanni ylsi neljänneksi. Hyvin katsojia muutenkin kerännyt Häät ennen hautajaisia menestyi erityisesti Pohjois-Karjalassa, Kainuussa (molemmissa neljäs) ja Etelä-Pohjanmaalla (viides). Napapiirin sankarit 4 ehti Lapissa vuoden neljänneksi ja Kainuussa viidenneksi katsotuimmaksi, vaikka ensi-illasta on vasta reilu viikko. Lappiin sijoittuva Huonot naiset ylsi Lapsissa kymmenenneksi.

Ehkä vuoden yllättävin top 10 -sijoitus tuli kuitenkin Kymenlaaksosta, jossa jo vuonna 2020 elokuvateattereissa esitetty Tunturin tarina nousi vuoden kahdeksanneksi katsotuimmaksi.

Ulkomaisista hiteistä on syytä mainita Pohjanmaalla vuoden seitsemänneksi katsotuimmaksi noussut kauhuelokuva Smile. Uudellamaalla suuret ulkomaiset hitit täyttivät top 10:n. Korkein kotimainen oli vasta sijalta 13 löytyvä Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä. Kotimainen elokuva jäi Uudenmaan lisäksi top 3:n ulkopuolelle vain Pohjanmaalla (17.) ja Ahvenanmaalla (13.), joissa katsotuin suomalaiselokuva oli Rakkaani merikapteeni. Ahvenanmaalla esitettiin vuoden aikana vain kolmea suomalaista elokuvaa, joista yhdessäkään ei puhuta suomea.

Vuoden 2022 kokonaiskatsojamäärät maakuntatasolla olivat vuoteen 2019 nähden Lapin –24 %:sta Uudenmaan –34 %:iin. Poikkeuksena oli Etelä-Pohjanmaa, jossa kokonaiskatsojaluku oli vuonna 2022 kaksi prosenttia korkeampi kuin vuonna 2019. Suurin syy tähän oli alueen suurimman kaupungin Seinäjoen elokuvateatteriuudistukset.

Muita maininnan arvoisia katsojalukuanekdootteja

Monet nuorille suunnatut etukäteiskohua herättävät kauhuelokuvat tai supersankarielokuvat ovat usein ryntäyselokuvia, jotka keräävät suuren osan kokonaiskatsojamäärästään heti ensimmäisenä viikonloppuna. Eräänlainen superryntäyselokuva oli kohua herättänyt splatter-slasher Terrifier 2, joka keräsi erikoispäivänä ennen ensi-iltaansa peräti 53,3 % kaikista vuonna 2022 keräämistään katsojista. Luku tosin ei sisällä Night Visions -festivaalin katsojalukuja. Prosenttiosuus on silti varmasti yksi kaikkien aikojen suurimpia normaalin levitykseen tuotujen elokuvien osalta. Kun viimeisten viikkojen elokuvat jätetään pois vuoden toiseksi ja kolmanneksi korkeimmat prosenttiosuudet (18,7 %) olivat anime-elokuva Jujutsu kaisen 0: The Moviella ja Michael Bayn varsin pienelle huomiolle jääneellä elokuvalla Ambulance.

Ryntäyselokuvan vastakohtana taas voidaan pitää maailman kaikkien aikojen parhaaksi elokuvaksi Sight and Sound -lehdessä valitun Chantal Akermanin ohjaaman Jeanne Dielmanin (1975) avausviikonlopun tulosta. Elokuva sai varsinaisen ensi-iltansa to 22.12.2022. Sitä ei juurikaan jouluviikonloppuna kuitenkaan esitetty ja se keräsi avausviikonloppunaan vain kaksi katsojaa. Elokuva on kuitenkin lähtenyt joulun jälkeen hyvin liikkeelle ja kerännyt jo 597 katsojaa.

Ehkä yllättävimmät ryntäyselokuvan vastaisesti katsojia keränneet elokuvat olivat hypeä hiljalleen nostaneet Everything Everywhere All at Once ja Smile, jotka keräsivät parhaimpanakin päivänä vain 3,5 ja 4,3 % tähänastisesta kokonaiskatsojamäärästään. Prosenttiluku on pienempi kuin esim. ensi-illastaan lähtien listoilla hyvin pyörineellä Top Gun: Maverickillä (4,7 %). Everything Everywhere All at Oncen päiväkohtainen prosenttiosuus oli yli 1000 katsojaa keränneistä elokuvista toiseksi pienin. Sitäkin tasaisen rauhallisemmin katsojia keräsi Elvis (huippupäiväsaalis 2,9 %).

Englannin- ja suomenkieliset elokuvat dominoivat listaa täydellisesti. Korkein näiden kielialueiden ulkopuolella tehty elokuva oli ruotsalainen lasten animaatio Bamse ja tulivuorisaari sijalla 44. Sitäkin tosin esitettiin suomenkielisillä alueilla suomeksi dubattuna. Sijalta 52 löytyy jo lokakuussa 2021 ensi-iltaan tullut italiankielinen dokumenttielokuva Piemonten tryffelinmetsästäjät. Vuoden 2022 ensi-illoista korkeimmalle ylsi espanjankielinen Pedro Almodóvarin ohjaama Rinnakkaiset äidit, joka oli vuoden 70. katsotuin. Sijalle 39 yltäneessä Everything Everywhere All at Oncessa puhutaan paljon kiinaa. Elokuvan pääkieli on kuitenkin englanti.

Kotimaisten ensi-iltojen ennätysvuosi

Vuonna 2022 tuli ensi-iltaan enemmän kotimaisia elokuvia kuin yhtenäkään aiempana vuotena. Jos mukaan lasketaan vähemmistöyhteistuotannot ja muutamat hyvin rajoitettuun levitykseen tuodut indie-elokuvat oli ensi-iltojen kokonaismäärä peräti 62. Luvusta puuttuu muutama yksittäisissä näytöksissä parikymmentä katsojaa kerännyttä elokuvaa. Lisäksi vuoden 2021 lopussa ensi-iltaan tuotu 70 on vain numero sai uusintaensi-illan helmikuun lopussa. Kotimaisten elokuvien katsojamäärä nousi aiemmin mainittuun 1,56 miljoonaan katsojaan ja osuus 26,9 %:iin. Monet elokuvat menestyivät kohtuullisen hyvin aloittaen viikonlopun katsotuimpana tai ainakin kärjen tuntumassa. Sadantuhannen katsojan rajan rikkoi kuitenkin vain neljä elokuvaa: Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä, Supermarsu 2, Rakkaani merikapteeni ja vuoden 2021 lokakuussa ensi-iltansa saanut Vinski ja näkymättömyyspulveri. Viimeksi mainittu tosin keräsi vuoden 2022 aikana 88 863 katsojaa. 100 000 katsojan tuntumaan ylsi Häät ennen hautajaisia 97 562 katsojalla. Yksikään kotimainen elokuva ei kerännyt yli 200 000 katsojaa. Näin on käynyt viimeksi vuonna 1997, kun koronavuosi 2021 jätetään laskuista pois. Mielensäpahoittaja 3 voi hyvin rajan vielä ylittää. Sen kokonaiskatsojaluku on tällä hetkellä 192 999.

Koko vuoden katsojalista löytyy täältä .

Kaikkien aikojen katsojalista rajausmahdollisuuksineen täältä.

VUODEN TOP 40