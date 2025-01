Vuoden 2024 katsojalukukatsaus

Vuosi 2024 muistutti jälleen kotimaisen elokuvan tärkeydestä.

Viime vuosi lähti katsojalukujen osalta vahvasti liikkeelle. Alkuvuosi tarjosi erityisesti suuria kotimaisia hittejä. Tammikuun alussa ensi-iltansa sai Tiina Lymin ohjaama Myrskyluodon Maija, joka nousi nopeasti vuoden katsotuimmaksi elokuvaksi pitäen sijoituksensa vuoden loppuun asti selvällä erolla kaikkiin muihin. Samalla Tiina Lymistä tuli viimeisen kymmenen vuoden aikajakson katsotuin ohjaaja Suomessa.

Alkuvuosi tarjosi monta muutakin hyvin katsojia kerännyttä kotimaista. Suosittujen tv-sarjojen jatkoksi tehdyt Luottomies-elokuva: All in ja Kyllä isä osaa -elokuva olivat vuoden kolmanneksi ja seitsemänneksi katsotuimmat. Alkuvuodesta sai myös ensi-iltansa uusi Heinähattu ja Vilttitossu -elokuva Heinähattu, Vilttitossu ja kana, joka ylsi kahdeksanneksi. Kotimaiset elokuvat keräsivät tammi–helmikuussa yhdeksänä päivänä yli 70 % päivän kokonaiskatsojamäärästä. Miljoonan katsojan raja rikkoutui kotimaisilta elokuvilta ennätysajassa jo maaliskuun alkupuolella. Alkuvuoden ansiosta yhdysvaltalaiset elokuvat ohittavat vuoden kokonaiskatsojamäärässä suomalaiset vasta 9.7.2024.

Syksyn kotimaisista parhaiten pärjäsi vuosilistalla yhdeksänneksi yltänyt Mielensäpahoittajan rakkaustarina, joka on sarjan neljäs osa. Joulupäivänä ensi-iltaan tullut Levoton Tuhkimo tosin tullee nousemaan sen ohi kokonaiskatsojaluvuissa.

Vuoden katsotuin ulkomainen elokuva ja ylipäätään vuoden toiseksi katsotuin elokuva oli animaatioelokuva Inside Out – mielen sopukoissa 2. Animaatiot menestyivät muutenkin mainiosti vuosilistalla. Myös vuoden toiseksi katsotuin ulkomainen elokuva oli animaatio – vuosilistan neljäntenä löytyvä Itse ilkimys 4. Lisäksi aivan kymmenen kärjen tuntumasta löytyi kolme animaatiohittiä: sijalla 11 Vaiana 2, sijalla 12 Kung Fu Panda 4 ja sijalla 13 kotimainen Niko ja myrskyporojen arvoitus. Erityisesti Vaiana 2 kartuttaa edelleen vahvasti kokonaiskatsojalukuaan ja onkin jo noussut vuoden 2025 ensimmäisten päivien katsojillaan vuoden 2024 yhdeksänneksi katsotuimmaksi ensi-illaksi. Lisäksi vuosilistan sijalta 18 löytyi Karvinen. Se oli samalla myös vuoden korkein animaatioelokuva, joka ei ollut jatko-osa. Alun perin sarjakuvastaan tuttu Karvinen on tosin esiintynyt lukuisissa elokuvissa ja piirrossarjoissa aiemminkin.

Muutenkin ulkomaiset hitit olivat Hollywoodin jatko-osia: sijoilta viisi ja kuusi löytyivät Dyyni: Osa kaksi ja Deadpool & Wolverine ja sijoilta 14–16 taas Gladiator II, Joker: Folie À Deux ja Bad Boys: Ride or Die. Poikkeuksen listan jatko-osien joukkoon toivat sijoille kymmenen ja seitsemäntoista yltäneet Se päättyy meihin ja vuoden 2023 lopussa ensi-iltansa saanut Anyone But You.

Vuoden kaikkien elokuvien katsojaluvut voi katsoa täältä.

Ensi-illat ja muut näytökset

Vuonna 2024 sai ensi-iltansa peräti 236 elokuvaa. Yhteensä vuonna 2024 esitettiin levityksessä 792 elokuvaa. 236 ensi-illan lisäksi ohjelmistossa oli 128 elokuvaa, jotka eivät olleet aiemmin keränneet teatterilevityksessä katsojia tilastoidun historian aikana. Näitä elokuvia esitettiin pistonäytöksissä tai hyvin rajatussa levityksessä eikä niitä sen takia laskettu ensi-illoiksi. Näiden joukossa oli myös ainakin kuusi elokuvaa, jotka olivat saaneet ensi-iltansa ennen 1970-lukua ja keränneet oletettavasti silloin katsojia.

Kotimaisia ensi-iltoja oli 48. Näistä 33 oli fiktioita ja 15 dokumentteja. Tämän lisäksi ohjelmistossa esitettiin rajoitetusti kahdeksaa uutta kotimaista elokuvaa sekä sama määrä vanhempia elokuvia, joita ei ollut ainakaan tilastoidun historian aikana aiemmin elokuvateatterilevityksessä nähty. Näistä menestynein oli Salossa lähes tuhat katsojaa kerännyt ja kaupungissa vuoden 15. katsotuimmaksi yltänyt dokumenttielokuva Allan – viimeinen lasinpuhaltaja, jota ei kuitenkaan esitetty missään muualla. Yhteensä 196 kotimaista elokuvaa oli mahdollista nähdä viime vuonna normaaleissa elokuvateatterilevitysnäytöksissä. Lisäksi festivaaleilla näytettiin lukuisia muitakin suomalaisia elokuvia.

Alla olevassa kuvaajassa on esitetty viime vuoden kotimaiset ensi-illat kuukausikohtaisesti. Ensi-illat painottuvat vahvasti alku- ja loppuvuoteen.

Ensi-iltamääriin ei ole laskettu mukaan ns. uusintaensi-iltoja, joissa vanhempi klassikko tuodaan laajasti elokuvateattereihin koko maassa. Tällaisia elokuvia olivat viime vuonna mm. Elke ry:n uudelleenlanseeraamat Huviretki hirttopaikalle (1975), Taru sormusten herrasta -animaatio (1978) ja loppuvuodesta hyvin pärjännyt Miloš Formanin ohjaama Amadeus (1984) sekä kotimaisista elokuvista Pirkanmaan elokuvakeskuksen levittämät Mika Kaurismäen Klaani – tarina Sammakoitten suvusta (1980) ja Arvottomat (1982). Sen sijaan ensi-illaksi laskettiin F. W. Murnaun vuoden 1922 Nosferatu. Elokuva oli aikoinaan Suomessa kielletty kokonaan. Sitä on sittemmin esitetty arkistonäytöksissä ja 2020-luvulla myös jonkin verran levityksessä. Elke ry toi kuitenkin elokuvan viralliseen ensi-iltaan 20.12.2024 yli 102 vuotta elokuvan valmistumisen jälkeen. Toinen vanhempi vasta nyt ensi-iltansa saanut elokuva oli Alejandro Jodorowskyn ohjaama Santa Sangre (1989).

Kotimaisille elokuville yli 2,1 miljoonaa katsojaa

Kuten jo alun kärkisijojen esittelystä kävi selväksi, useat suomalaiset elokuvat menestyivät viime vuonna erinomaisesti. Miljoonan katsojan raja rikkoutui ennätysajassa ja lopulta marraskuun loppupuolella ylittyi myös maaginen kahden miljoonan raja. Yhteensä kotimaisiin elokuviin ostettiin viime vuonna yli 2,14 miljoonaa lippua. Luku on paras sitten vuoden 2017, jolloin viimeksi ylittyi kahden miljoonan raja. Vuoden kotimaisuusaste oli peräti 31,6 %. Tätä korkeampi prosentti on ollut vain koronasulkuvuonna 2020, jolloin suuren yleisön Hollywood-elokuvista teatterilevitykseen tuotiin sulun alun jälkeen vain Christopher Nolanin Tenet.

Vuoden kymmenen katsotuimman elokuvan joukkoon ylsi peräti viisi kotimaista. Lisäksi joulupäivänä ensi-iltansa saanut Levoton Tuhkimo tullee nousemaan vielä kymmenen katsotuimman vuoden 2024 ensi-illan joukkoon tosin Mielensäpahoittajan rakkaustarinan sieltä samalla pudottaen.

Paikalliset menestykset

Myrskyluodon Maija oli valtava hitti ympäri Suomea. Se olikin vuoden katsotuin elokuva peräti 17 maakunnassa. Ainoastaan Kymenlaaksossa ja Etelä-Pohjanmaalla ykkössija meni toiselle elokuvalla: Kymenlaaksossa ykköspaikan nappasi Luottomies-elokuva: All in ja Etelä-Pohjanmaalla Kyllä isä osaa -elokuva. Niissäkin Myrskyluodon Maija oli vuoden toiseksi katsotuin.

Paikallisuus näkyi taas vahvasti. Vaikka Myrskyluodon Maija oli valtavan suosittu ympäri koko Suomea, oli menestys aivan omaa luokkaansa Ahvenanmaalla. Siellä elokuva nousi maakunnan kaikkien aikojen ylivoimaisesti katsotuimmaksi elokuvaksi. Elokuva on kerännyt 20 % enemmän katsojia kuin kaikkien aikojen listalla toiseksi pudonnut Mamma Mia! (2008). Ahvenanmaan katsojaluvut löytyvät täältä.

Paikallisista hiteistä tunnetulla Etelä-Pohjanmaalla maakuntaan sijoittuvien elokuvien menestys näkyi vahvasti myös viime vuonna. Suhteellisesti mitattuna parhaiten menestyi Mikko Jokipiin ohjaama Mietaa. Elokuva oli Kurikan koko vuoden katsotuin elokuva. Maakunnan vuoden 2020 katsotuimman elokuvan, Kasinon, itsenäinen jatko-osa sijoittuukin Mietaan nuorisoseuralle, joka sijaitsee Kurikassa.

Jenni Toivoniemen ohjaama Perhoset taas sijoittuu maakunnan suurimpaan kaupunkiin Seinäjoelle. Elokuva oli Etelä-Pohjanmaan vuoden yhdeksänneksi katsotuin – Seinäjoella peräti seitsemäs. Myös jo vuonna 2023 maakunnan kaikkien aikojen ylivoimaisesti katsotuimmaksi elokuvaksi noussut Toni Kurkimäen Lapua 1976 menestyi hyvin myös viime vuonna Etelä-Pohjanmaalla, kuten myös Pohjanmaalla.

Kouvolassa ja Iitissä kuvattu Tuomion saari nousi Kymenlaaksossa hitiksi. Aivan vuoden 2023 lopussa ensi-iltansa saanut Keke Soikkelin ohjaama selvityskauhuelokuva keräsi maakunnassa lähes 1900 katsojaa.

Pohjois-Pohjanmaalla kiinnosti Ari Matikaisen ohjaama dokumenttielokuva Tiedustelijat, ja mm. Pelkosenniemellä ja Kemijärvellä kuvattu Miia Tervon Ohjus taas Lapissa.

Joulupäivänä ensi-iltansa saanut porilaisesta menestysyhtye Dingosta kertova elokuva Levoton Tuhkimo ehti Satakunnassa vuoden kuudenneksi ja Porissa viidenneksi katsotuimmaksi. Elokuva on matkalla maakunnassa katsotuimmaksi vuoden 2024 ensi-illaksi.

Näytösmäärät ja paikkakuntaiset kärkielokuvat

Kuntakohtaisesti elokuvia esitettiin 126 eri paikkakunnalla tosin yhdellä niistä vain kolmea elokuvaa. Myrskyluodon Maija oli katsotuin 79 kunnassa. Toiseksi eniten kärkipaikkoja nappasi Kyllä isä osaa -elokuva, joka oli katsotuin 18 paikkakunnalla. Mielensäpahoittajan rakkaustarina oli katsotuin kahdeksassa kunnassa, Inside Out – mielen sopukoissa 2 ja Luottomies-elokuva: All in taas molemmat kuudella paikkakunnalla. Heinähattu, Vilttitossu ja kana ja Niko ja myrskyporojen arvoitus olivat vuoden katsotuimmat kahdella paikkakunnalla. Yhteen paikkakunnan ykkössijaan ylsivät Dyyni: Osa kaksi, Mietaa, Ohjus, Vaiana 2 ja Je’vida.

Dyyni: Osa kaksi oli Helsingin katsotuin, jossa se keräsi yli 92 000 katsojaa lähes 25 000 katsojaa enemmän kuin toisena ollut Myrskyluodon Maija.

Vuoden toiseksi katsotuin elokuva Inside Out – mielen sopukoissa 2 oli katsotuin vain kuudessa kunnassa. Näiden joukossa oli kuitenkin Suomen toiseksi, kolmanneksi ja neljänneksi väkirikkaimmat kaupungit Espoo, Tampere ja Vantaa.

57 kunnassa esitettiin vuonna 2024 vähintään sataa eri elokuvaa. Eniten elokuvia esitettiin Helsingissä, jossa oli mahdollista nähdä levityksessä 534 eri elokuvaa. Tämän lisäksi festivaaleilla ja arkistonäytöksissä esitettiin satoja muita elokuvia.

Menestykset tuotantomaittain

Yhdysvaltalainen ja suomalainen elokuva dominoivat katsojalistoja totaalisesti. Yhdysvaltalaisen elokuvan osuus oli 53,7 % ja kotimaisen 31,6 % (31,2 %, jos laskuista jätetään Suomi vähemmistöyhteistuotantomaana elokuvat).

Alta löytyy kuvaaja vuoden 2024 päiväkohtaisesta kertymästä maakohtaisesti, jossa näkyy hyvin alkuvuoden suomalaisten elokuvien menestys. Sen alta löytyy taulukko, jossa on eritelty viime vuoden katsojamäärät, ensi-illat ja levityksessä olleiden elokuvien määrät maakohtaisesti päätuottajamaan mukaan.

Katsotuimmissa elokuvissa puhuttiin pääasiassa englantia tai suomea. Tosin vuoden katsotuin elokuva oli ruotsinkielinen – ensimmäistä kertaa ikinä. Myrskyluodon Maijan jälkeen korkein jonkin muun kuin suomen- tai englanninkielinen elokuva oli sijalta 46. löytyvä Christian Carionin ohjaama ranskankielinen ranskalaisbelgialainen elokuva Madeleinen Pariisi, joka keräsi 33 971 katsojaa. Sen perässä listalta löytyy sijoilta 47 ja 48 pääosin saksankielinen The Zone of Interest ja merkittävissä määrin koreankielinen The Past Lives.

Ykköspäivät

Vuoden aikana 41 eri elokuvaa saavuttivat päivän katsotuimman elokuvan tittelin. Eniten ykköspäiviä nappasi Kyllä isä osaa -elokuva, joka oli kärjessä 31 päivänä. Myrskyluodon Maija ja Mielensäpahoittajan rakkaustarina olivat kärjessä 27 päivänä. Yli kahteenkymmeneen päivään ylsivät myös Se päättyy meihin (26), Dyyni: Osa kaksi (24) ja Vaiana 2 (22).

Vanhempiakin elokuvia nähtiin päivän katsotuimpana. Juhannusaatto meni jälleen vanhalle kotimaiselle elokuvalle. Tänä vuonna ykkössijan nappasi Aarne Tarkaksen ohjaama vuoden 1963 Teerenpeliä 38 katsojalla. Vuoden 2023 tapaan Taru sormusten herrasta -trilogia (2001–2003) nappasi myös viime vuonna päivän katsotuimman elokuvan titteleitä – Sormuksen ritarit ja Kaksi tornia peräti kaksin kappalein. Myös Christopher Nolanin Interstellar (2014) oli katsotuin kahtena päivänä.

Hiljaisempina hetkinä ykköspäiviä saattoi kertyä lukuisia, vaikka kokonaiskatsojaluvuissa ei hätyyteltykään kärkisijoja. Esimerkiksi Bad Boys: Ride Or Die oli katsotuin peräti 18 päivänä ja Kingdom of the Planet of the Apes kymmenenä.

Kovimman päivätuloksen teki Inside Out 2, joka keräsi avauspäivänään 30 974 katsojaa. Vertailun vuoksi kaikki kotimaiset elokuvat keräsivät yhteensä 11 316 katsojaa heinäkuussa ja 10 837 elokuussa. Inside Out 2 keräsi myös kaksi seuraavaksi kovinta päivätulosta. Neljäs sija meni Luottomies-elokuva: All in:lle 20 102 katsojalla.

Hiljaisinta oli tuttuun tapaan joulu- ja juhannusaattona, jolloin elokuvateatterit olivat käytännössä kiinni. Normipäivistä juhannuspäivä oli hiljaisin, jolloin Bad Boys: Ride or Die nappasi ykkössijan 374 katsojalla.

Viikonlopputuloksista (pe–su) viiden kärki oli Inside Out – mielen sopukoissa 2 (54 814 katsojaa), Luottomies-elokuva: All in (49 645), Kyllä isä osaa -elokuva (47 829), Luottomies-elokuva: All in (47 267), Dyyni: Osa kaksi (45 973). Elokuvat saavuttivat kärkituloksensa avausviikonloppuinaan. Luottomiehen toinen esiintyminen viiden joukossa on sen toiselta viikonlopulta.

Viikkolistalla (pe–to) taas viiden kärki oli Inside Out – mielen sopukoissa 2 (95 081), Itse ilkimys 4 (80 809), Luottomies-elokuva: All in (79 945), Myrskyluodon Maija (74 829) ja Kyllä isä osaa -elokuva (74 560). Kaikki ennätykset syntyivät elokuvien avausviikkoina. Viikonloppulistoissa viiden kärjen ulkopuolelle jäänyt ja viikkolistallakin vain neljännen sijan napanneen Myrskyluodon Maijan valtaisa menestys ei siis perustunut yleisön alkuryntäykseen, vaan elokuva keräsi katsojia pitkään.

Vuoden kokonaiskatsojamäärä oli 6 779 193. Se oli 6,3 % vähemmän kuin vuonna 2023 ja 20,7 % pienempi kuin vuosien 2015–2019 keskiarvo. Kotimaisten elokuvien osalta kokonaiskatsojamäärä oli 2 142 200, joka oli 27,7 % enemmän kuin vuonna 2023 ja samaa tasoa (1,3 % pienempi) kuin vuosien 2015–2019 keskiarvo. Kotimainen elokuva osoittikin jälleen tärkeytensä niin suomalaisen kulttuurin kuin elokuvateattereiden ylläpitämisen kannalta. Erityisesti monilla pienemmillä paikkakunnilla kotimaisuusaste oli jälleen todella korkea. Suomalainen elokuva kiinnostaa kuitenkin vahvasti koko Suomessa, mikä näkyi siinäkin, että jokaisen maakunnan katsotuin elokuva oli kotimainen – ensimmäistä kertaa tilastoidun historian aikana.

Alla vielä viime vuoden top 20 -lista. Linkin takaa löytyy vuoden 2024 lista, jossa on kaikkien levityksessä olleiden elokuvien katsojaluvut viime vuodelta.