Yritysten kustannustuki – Valtiokonttorin haku päättyy 26.2.

Elokuvien ja televisio-ohjelmien tuotanto, jälkituotanto, levitys ja esittäminen kuuluvat hakukelpoisiin toimialoihin.

Valtiokonttorin kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi COVID-19-pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.6.2020–31.10.2020) kohdistuvia palkka- ja muita kuluja.

Kustannustuen tavoitteena on yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen COVID19-pandemian aikaansaamassa vaikeassa tilanteessa sekä konkurssiin ajautuvien yritysten määrän vähentäminen järjestämällä yrityksille lisäaikaa toiminnan ja kustannusten sopeuttamiseen COVID-19-pandemian aiheuttaman kriisin pitkityttyä ja tartunta-aaltojen palattua.

Yrityksen kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu, ratkaisevaa on toiminnan taloudellinen luonne. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat saada kustannustukea.

Tukea haetaan sähköisen asiointikanavan kautta Valtiokonttorista.

