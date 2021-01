Aalto ja Tove Göteborgin kilpasarjoissa

Göteborgin elokuvajuhlat on julkistanut ohjelmistonsa. Festivaali esittää elokuvia ruotsalaisyleisölle verkossa 29.1.2021 alkaen.

Parhaan pohjoismaisen elokuvan Dragon Award -palkinnosta kisaa seitsemän elokuvaa. Noin 41 000 euron (400 000 SEK) arvoisen palkinnon voittaja julistetaan 8.2. Suomesta kilpailussa on mukana Tove, joka on nimetty myös festivaalin avajaiselokuvaksi.

Tove saa festivaalilla kansainvälisen ensi-iltansa. Zaida Bergrothin ohjaama ja Eeva Putron käsikirjoittama elämäkertaelokuva tuli Suomessa teattereihin 2.10.2020.

Pohjoismaisen dokumenttielokuvakilpailun palkintona on jälkituotantopalveluja noin 26 000 euron (250 000 SEK) arvosta. Kuuden ehdokkaan joukossa on Suomesta Virpi Suutarin ohjaama Aalto. Alvar ja Aino Aallosta kertovaa elokuvaa on esitetty useilla festivaaleilla, mm. Bergenissä, Reykjavikissa, Lyypekissä ja Adelaidessa. Suomessa sen ensi-ilta oli 4.9.2020.

Festivaalin yhteydessä järjestetään myös ammattilaistapahtumat Nordic Film Market ja TV Drama Vision. Jälkimmäisen yhteydessä Nordisk Film & TV Fond jakaa pohjoismaisen draamasarjan käsikirjoituspalkinnon, joka on arvoltaan 20 000 euroa. Suomesta ehdolla on Matti Kinnunen sarjalla Rahti. Fremantle Median tuottama sarja tulee Ylelle ensi syksynä. Kilpailun voittaja julkistetaan 3.2.

goteborgfilmfestival.se