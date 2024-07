Niko ja myrskyporojen arvoitus sekä Prinsessa Pikkiriikki Giffonin festivaalille Italiaan

Jo 54. kertaa järjestettävän lastenelokuvafestivaalin päivät ovat 19.–28.7.2024.

Kari Juusosen ohjaama animaatioelokuva Niko ja myrskyporojen arvoitus on valittu Giffonin lastenelokuvafestivaalin Elements +6 -kilpasarjaan. Kyseessä on elokuvan maailmanensi-ilta. Elokuvan toinen ohjaaja on Jørgen Lerdam ja sen ovat käsikirjoittaneet Juusonen, Hannu Tuomainen ja Marteinn Thorisson.

Elokuvasarjan kolmannessa osassa poropoika Nikon elämään on tulossa suuri muutos, kun Joulupukin lentojoukkoihin avautuu yksi paikka uudelle lentokokelaalle. Yllättäen huipputaitava porotyttö Stella tarjoaa tiukan vastuksen Nikolle kisassa paikasta. Eräänä yönä aattolentoa varten pakattu Joulupukin reki sekä Stella katoavat. Niko päättää lähteä etsimään kadonneita yhdessä ystäviensä liito-orava Juliuksen ja lumikko Wilman kanssa.

Juusosen ja Michael Hegnerin ohjaama sarjan ensimmäinen elokuva Niko – lentäjän poika (2008) sai kansainvälisesti yli 2,7 miljoonaa katsojaa, ja sen jatko-osa, Juusosen ja Lerdamin ohjaama Niko 2 – lentäjäveljekset (2012) yli 3,4 miljoonaa katsojaa, mikä tekee siitä kaikkien aikojen katsotuimman elokuvan, jossa Suomi on päätuottajamaana.

Niko ja myrskyporojen arvoitus tulee Suomessa ensi-iltaan 11.10.2024. Kolmannen Niko-elokuvan ovat tuottaneet Antti Haikala Anima Vitaesta ja Hannu Tuomainen Cinemakerista. Yhteistuottajia ovat saksalainen Ulysses Films, irlantilainen Moetion Films sekä tanskalainen A. Film Production.

Toinen suomalaiselokuva Giffonissa on Lauri Maijalan ohjaama Prinsessa Pikkiriikki, joka on mukana Elements +3 -kilpasarjassa. Elokuvan ovat käsikirjoittaneet Hannele Lampela ja Tuuli Kanervankallio ja sen on tuottanut Tia Ståhlberg Helsinki-filmille.

Elokuvassa Prinsessa Pikkiriikki saa kuulla, että äidin sisuskaluissa asusteleva pikkuveli aikoo pian muuttaa Pikkiriikin huoneeseen. Hän saa Rouva Jenssenintädiltä idean ja taikoo määräilevät aikuiset Himpskattiin taikakoiransa Makkaran avulla. Elokuvan kotimainen ensi-ilta oli maaliskuun lopussa.

