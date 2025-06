Veera Lamminpää Karlovy Varyn Future Frames -ohjelmaan

Lamminpään lyhytelokuva Mereneläviä esitetään festivaalilla Tšekissä.

Future Frames: Generation NEXT of European Cinema on Karlovy Varyn kansainvälisen elokuvafestivaalin ja European Film Promotionin (EFP) yhteinen ohjelma, joka nostaa esiin vastavalmistuneita elokuvantekijöitä. Karlovy Varyn taiteellinen johto on valinnut 10 eurooppalaista tekijää elokuvineen EFP:n jäsenten nimeämistä ehdokkaista. Mereneläviä oli Suomen elokuvasäätiön nimeämä ehdokas.

”Aalto-yliopiston elokuva- ja lavastustaiteen osaston lopputyöt olivat tänä vuonna poikkeuksellisen vahvoja”, lyhytelokuvien kulttuuriviennin suunnittelija Otto Suuronen toteaa. ”On kerrassaan upea juttu, että Veera Lamminpään Mereneläviä hurmasi myös Karlovy Varyn valintakomitean. Elokuva onnistuu hienosti olemaan samaan aikaan sekä viihdyttävä että kantaaottava”.

Veera Lamminpään ohjaama ja käsikirjoittama Mereneläviä on ruokakauppaan sijoittuva lyhyt animaatiomusikaali. Elokuva voitti keväällä parhaan lyhytelokuvan Jussi-palkinnon sekä Risto Jarva -palkinnon ja neljä muuta palkintoa tai kunniamainintaa Tampereen elokuvajuhlilla.

Edellinen suomalaistekijä Future Framesissa on Max Ovaska, jonka elokuva Lasti esitettiin festivaalilla vuonna 2022.

Karlovy Varyn kansainvälinen elokuvafestivaali järjestetään 4.–12.7.2025.