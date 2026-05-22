Suomalaisen elokuvan viikko Belgradissa

Joka toinen vuosi järjestettävää tapahtumaa vietettiin 23.–27.4.2026 Belgradin kulttuurikeskuksen elokuvateatterissa.

Viiden päivän aikana yleisöllä oli mahdollisuus nähdä 10 pitkää elokuvaa ja yksi lyhytelokuva. Festivaalin vieraana oli kaksi suomalaista elokuvantekijää, Perhosten ohjaaja Jenni Toivoniemi ja Omenavarkaiden käsikirjoittaja-ohjaaja Samppa Batal (kuvassa yllä), jonka belgradilaisyleisö näki myös Oscar-shortlistalle päässeen lyhytelokuva Sukkahousujen pääroolissa.

Koska kyseessä oli hänen viimeinen tapahtumansa viran puolesta, omistautunut suomalaisen elokuvan lähettiläs Jaana Puskala sai Belgradin kulttuurikeskukselta kunniakirjan hedelmällisestä yhteistyöstä ja tuesta festivaalille sen alusta alkaen. Elokuvasäätiön Arttu Manninen oli myös paikalla festivaalin avajaisissa täydessä näytöksessä elokuvasta Jossain on valo joka ei sammu (ohj. Lauri-Matti Parppei).

Elokuvat valitsi serbialainen elokuvaohjaaja Stefan Arsenijević, tänä vuonna toivoa tuovalla teemalla. ”Kuten maailma, jossa elämme, näiden elokuvien sankarit ovat myös epävakaita ja hermostuneita”, hän sanoi ohjelmistosta. ”He löytävät ratkaisuja itsensä ylipääsemiseksi tai uudelleenluomiseksi, löytääkseen yhteyden muihin. Keskeinen inhimillinen yhteys, aina erityinen, tietty ja kompleksinen. Se antaa meille toivoa, jota yhä enemmän tarvitaan tässä yhä vaikeammin tavoitettavassa maailmassa.”

Festivaali esitteli ensimmäistä kertaa tärkeän uutuuden – lapsille suunnatun ohjelman, joka keskittyi Muumeihin erityisen työpajan ja sitä seuranneen näytöksen, serbiaksi dubatun Muumien taikatalven kautta.

Jälleen kerran Belgradin yleisö osoitti rakkauttaa suomalaiselle elokuvalle, yli 1500 katsojan voimin. Myös median kiinnostus oli suurta: Toivoniemeä ja Batalia haastateltiin pääsanomalehtiin ja aikakauslehtiin.

Vuonna 2010 käynnistynyttä Finnish Film Week in Belgradea järjestää Belgradin kulttuurikeskus ja Suomen elokuvasäätiö Suomen Belgradin-suurlähetystön tuella