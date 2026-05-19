Suomalainen projekti yksi Nordic NEST -voittajista Cannesissa

Saksan ja Pohjoismaiden yhteinen kehittelyhanke julkisti kolme rahoitettavaa yhteistuotantokäsikirjoitusta Cannesin elokuvajuhlilla.

Kuva: Tuottajat Solmaz Azizi, Janne Hjeltnes, Frauke Kolbmüller ja Mark Lwoff. Kuvaaja: Kurt Krieger / MOIN Film Fund

Nordic NEST -raati on tehnyt päätöksensä: ensimmäisen Nordic NEST -kierroksen kolme voittajaprojektia on julkistettu Cannesin elokuvajuhlilla: Valeria Richterin käsikirjoittama Cargo Crime Tanskasta, Eva-Maria Koskisen Deeper Suomesta sekä Stefanie Renin White Noise Saksasta. Kaikki projektit toteutetaan pohjoismaisten ja saksalaisten kumppaneiden yhteistuotantoina, ja ne saavat jopa 60 000 euroa lisärahoitusta käsikirjoitusvaiheeseen.

MOIN Film Fundin, Saksan elokuvasäätiön (FFA) ja Five Nordics -verkoston ohjelma siirtyy nyt loppuvaiheeseensa. Kolmen voittoisan sarjan pohjoismais-saksalaiset työryhmät työskentelevät tulevien kuukausien ajan intensiivisesti käsikirjoitustensa parissa. Jokainen projekti yhdistää saksalaisen ja pohjoismaisen tuotantoyhtiön. Kaikkia kolmea hanketta johtavat naiset sekä tuotannon että käsikirjoituksen osalta.

Kahdeksasta kolmeen

Kahdeksan tuottaja- ja käsikirjoittajatiimiä kokoontui Nordic NEST -verkostoitumistapahtumaan Göteborgin elokuvajuhlien yhteydessä tammikuussa 2026 ja kehitti seuraavien viikkojen aikana elokuva- ja sarjaideoitaan yli rajojen. Jokainen projekti sai 20 000 euron kehitysrahoituksen. Tästä joukosta Nordic NEST -raati valitsi kolme parasta projektia, jotka julkistettiin Cannesissa.

Projekteista

Cargo Crime

Tuottajat: Jennifer Mueller von der Haegen (Weydemann Bros. Film, Saksa), Janne Hjeltnes (Empathitude Pictures, Norja)

Käsikirjoittaja: Valeria Richter (Tanska)

Formaatti/genre: draamasarja

Synopsis: Ebban kuorma-auton joutuu rikollisten kohteeksi. Entinen poliisi Dar sotkeutuu tapaukseen enemmän kuin pitäisi. Kun Eban veljentytär joutuu ryöstön sivulliseksi ”lastiksi”, Ebba ja Dar löytävät yllättävän yhteyden kiirehtiessään pelastamaan hänet.

Deeper

Tuottajat: Frauke Kolbmüller (Oma Inge Film, Saksa), Mark Lwoff (Bufo, Suomi)

Käsikirjoittaja: Eva-Maria Koskinen (Suomi)

Formaatti/genre: draamasarja, trilleri

Synopsis: Suomalaissukeltaja Kira Johansson osallistuu Nord Stream -sabotointitutkintaan jännitteiden kasvaessa Euroopassa, mutta huomaa pian, että yksi pääepäillyistä on nainen, jota hän rakastaa yhä.

White Noise

Tuottajat: Solmaz Azizi (Zentropa Germany), Charlotte Hjordt (Zentropa Denmark)

Käsikirjoittaja: Stefanie Ren (Saksa)

Formaatti/Genre: draamasarja, mysteeri

Synopsis: Veljensä selittämättömän kuoleman jälkeen Elin palaa rannikkokaupunkiin etsimään vastauksia. Tutkiessaan hän alkaa löytää selittämättömiä ilmiöitä, ja hänen veljenpoikansa Mads alkaa kuulla kuolleen isänsä äänen.

Tietoa Nordic NESTistä

Nordic NEST on MOIN Film Fund Hamburg Schleswig-Holsteinin aloite yhteistyössä Saksan elokuvasäätiön (FFA) sekä Five Nordics -verkoston kanssa, johon kuuluvat Tanskan elokuvainstituutti, Suomen elokuvasäätiö, Islannin elokuvakeskus, Norjan elokuvainstituutti ja Ruotsin elokuvainstituutti.

MOIN Film Fundin kehittämä NEST-ohjelma on jo osoittautunut menestyksekkääksi Saksassa, ja nyt sitä toteutetaan ensimmäistä kertaa kansainvälisesti. Nordic NEST etsii uusia toimintamalleja kansainväliseen yhteiskehittelyyn ja luo vahvan perustan tuleville Saksan ja Pohjoismaiden välisille yhteistuotannoille.

Seuraavan Nordic NEST -kierroksen hakuaika avautuu kesällä 2026. Lisätietoja julkaistaan pian.

