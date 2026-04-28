Elokuvien tarjoaminen Euroopan elokuvapalkintojen shortlistalle

Alkuvuoden palkintosesonki on taputeltu ja Cannes lähestyy, mikä tarkoittaa, että spekulointi tämän vuoden pystinarvoisista elokuvista on käynnistynyt. Cannesin lisäksi EFA-palkintokelpoisuuden voi saada usealta muultakin festivaalilta.

Kuva: 38th European Film Awards Berlin 2026, Sebastian Gabsch

A-festivaalien ja amerikkalaisten palkintojen rinnalla Euroopan elokuva-akatemian (EFA) jakamat palkinnot ovat nostaneet profiiliaan.

”Palkintogaala ja eurooppalaisen elokuvan juhlistaminen on toiminnan yksi puoli”, EFAn hallituksen jäsen Tine Klint toteaa. ”Toinen puoli on ympärivuotinen toiminta. Toivon, että suomalaiset elokuvantekijät auttavat rakentamaan yhä vahvempaa yhteisöä, jakamaan tietämystään ja jatkavat yleisöjen viihdyttämistä ja haastamista.”

Aiemmin joulukuisin järjestetty gaala siirtyi tammikuulle, mutta elokuvien saama huomio lisääntyy jo alkusyksystä, kun EFA julkistaa niin sanotut shortlistat, joilta ehdokaselokuvat valitaan.

Kuinka elokuvan voi saada shortlistalle?

EFA-palkintoihin kelpoisuuden saavalla elokuvalla tulee olla eurooppalainen ohjaaja ja sen tulee olla suunnattu teatterilevitykseen. Eurooppalaiseksi tekijäksi lasketaan Euroopassa syntyneet ja/tai eurooppalaisen passin omaavat henkilöt – erikseen vahvistettavissa tapauksissa myös vähintään viisi vuotta Euroopassa työskennelleet, pakolais- tai vastaavalla statuksella Euroopassa asuvat henkilöt.

Ehdokkuuksia myönnetään pitkille fiktioelokuville, animaatio-, dokumentti- ja lyhytelokuville. Elokuvan oikeuksien omistaja tekee ilmoituksen elokuvasta EFAlle. Elokuvan ilmoittaminen on maksullista.

Seuraavaan gaalaan ehdolle pääsee elokuvia, joiden ensi-ilta (festivaaleilla tai teatterilevityksessä) on 1.10.2025–30.9.2026 välillä. EFAn sivuilta löytyy yleiset kelpoisuusehdot. Lisäksi:

Pitkien fiktioelokuvien eurooppalaisuus määritellään pisteysjärjestelmän mukaan.

eurooppalaisuus määritellään pisteysjärjestelmän mukaan. Dokumenttielokuvien tulee olla vähintään 70-minuuttisia.

tulee olla vähintään 70-minuuttisia. Molemmissa kategorioissa hyväksyttävien elokuvien tulee saada ensi-ilta jollain EFAn listaamalla festivaalilla tai saada teatterilevitys vähintään kolmessa maassa.

Dokumenttielokuville EFA-kelpoisuuden antavia festivaaleja ovat mm. CPH:DOX, Ji.hlava, Tallinn Black Nights, DocPoint ja Thessaloniki, joilla on nähty useita suomalaiselokuvia viime vuosina.

Akatemian hallitus ja sen nimittämä asiantuntijaryhmä valitsee 35–45 elokuvaa pitkien fiktioiden shortlistalle ja 15 elokuvaa pitkien dokumenttielokuvien shortlistalle.

Young Audience Award -palkinto on tarkoitettu 12-vuotiaille suunnatuille elokuville. Kelpoisuuden saavuttaa, kun elokuva on myyty teatterilevitykseen kahteen maahan tai kun se on esitetty jollain festivaalilistan lasten- ja nuorten festivaaleista.

Lyhytelokuvien maksimikesto on 30 minuuttia, ja kelpoisuuden antavat festivaalit on listattu Short Film Network -sivulla. Tekijät eivät voi itse ilmoittaa lyhytelokuvia, vaan festivaalien tuomaristot nimeävät elokuvat shortlistalle.

Animaatioelokuvan shortlistan valitsee CARTOON-järjestön nimittämä raati.

Tärkeät päivämäärät

Ennen kesää ensiesityksensä saaneet pitkät elokuvat tulee ilmoittaa 31.5.2026 mennessä.

Kesä-syyskuun välillä ensiesityksensä saavat pitkät elokuvat ilmoitetaan 15.9.2026 mennessä.

Euroopan elokuvapalkinnot jaetaan Ateenassa järjestettävässä gaalassa 16.1.2027.

Mikäli haluat ilmoittaa elokuvan EFAlle, tutustu tarkkaan palkintojen sääntöihin ja laita viestiä osoitteeseen submit@europeanfilmawards.eu.

Edellinen EFA-ehdokkuuksia saanut suomalaiselokuva oli Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet, joka oli ehdolla viiteen palkintoon vuonna 2023. Edellinen dokumenttielokuvien shortlistalle päässyt elokuva on Einari Paakkasen Karaokeparatiisi (2022) ja lyhytelokuvan shortlistalle päässyt on Saarlotta Virrin Leikkejä eläville (2024). EFA-palkintoja suomalaiselokuville on tullut kolme: Matti Pellonpää ja André Wilms palkittiin pääosa- ja sivuosapalkinnoilla Kaurismäen elokuvasta Boheemielämää, ja Juho Kuosmasen Hymyilevä mies sai European Discovery – Prix FIPRESCI -palkinnon 2016.