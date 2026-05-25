Cannesin pääpalkinto elokuvasäätiön tukemalle yhteistuotannolle Vuono
Cristian Mungiun ohjaama Vuono (Fjord) sai maailmanensi-iltansa festivaalin pääkilpasarjassa 18. toukokuuta ja nähdään myöhemmin Suomessa teatterilevityksessä.
Romanialaisohjaaja Cristian Mungiun elokuva Vuono palkittiin lauantaina Cannesin elokuvajuhien pääpalkinnolla, Kultaisella palmulla. Elokuvan yhteistuottajana toimi Elokuvayhtiö Aamu, ja elokuvan ääni- ja pukusuunnittelu tulee myös Suomesta.
Renate Reinsven ja Sebastian Stanin tähdittämä Norjaan sijoittuva draamaelokuva on taidokkaasti punottu yhteiskunnallinen draama romanialais-norjalaisesta maahanmuuttajaperheestä, joka joutuu tutkinnan kohteeksi ja paikallisen oikeusjärjestelmän tarkkailtavaksi.
Elokuva on valmistunut kuuden maan merkittävänä yhteistuotantona. Suomen tuottajina toimivat Jussi Rantamäki ja Emilia Haukka Elokuvayhtiö Aamusta. Kyseessä on vasta toinen kerta, kun suomalainen tuotantoyhtiö on ollut mukana Kultaisen palmun voittaneessa elokuvassa: edellisen kerran palkittiin Lars von Trierin Dancer in the Dark (2000).
Elokuvan äänisuunnittelusta vastaa muun muassa Juho Kuosmasen Hytti nro 6 ja Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet -elokuvilla kansainvälistä mainetta niittänyt Pietu Korhonen. Pukusuunnittelusta vastaa Jussi-palkittu Kirsi Gum (mm. Ohjus, Ensilumi).
Tuottaja Jussi Rantamäki iloitsee voitosta: “Aivan käsittämätöntä. Tiedettiin että joku palkinto tulee ja yksi kerrallaan muut elokuvat saivat omansa. Koko porukka on aivan sekaisin. Seurasin gaalaa etänä ja Maunulan S-marketissa ihmiset säikähtivät huutoani voiton varmistuttua”.
Eurooppalaisen nykyelokuvan merkittävimpiin tekijöihin lukeutuva Cristian Mungiu on aiemmin palkittu Kultaisella palmulla elokuvastaan 4 kuukautta, 3 viikkoa ja 2 päivää (2007). Vuono on Mungiun kuudes elokuva käsikirjoittaja-ohjaajana.
Vuono ehti festivaalin aikana kerätä myös useita muita tunnustuksia, jotka myönsivät festivaalin yhteydessä toimivat ulkopuoliset organisaatiot. Elokuva palkittiin kansainvälisen elokuvakriitikoiden liiton arvostetulla FIPRESCI-palkinnolla, ekumeenisen juryn myöntämällä Prix du Jury Œcuménique -palkinnolla, François Chalais -palkinnolla sekä Prix de la Citoyenneté -palkinnolla.
Elokuvan ovat tuottaneet Mobra Films (Romania), Elokuvayhtiö Aamu (Suomi), Why Not Productions (Ranska), Eye Eye Pictures (Norja), Snowglobe Film (Tanska), Filmgate Films ja Garage Film (Ruotsi). Suomesta elokuvaa ovat rahoittaneet Suomen elokuvasäätiö ja Yle. Yhdysvalloissa elokuvan levittää Neon, joka on edustanut kuutta edellistä Kultaisen palmun voittanutta elokuvaa. Elokuvan levittää Suomessa B-Plan Distribution.