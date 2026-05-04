Suomalaiset Cannesissa ja Marchéssa

Toukokuussa kansainvälinen elokuva-ala kokoontuu Etelä-Ranskaan.

Cannesin elokuvajuhlien päivämäärät ovat 12.–23.5.2026 ja festivaalin yhteydessä järjestettävä ammattilaistapahtuma Marché du Filmin 12.–20.5.2026.

Festivaalin ohjelmistossa

Aalto-yliopistossa opiskelevan lyhytelokuva TJ28 valittiin La Cinef -opiskelijaelokuvasarjaan. Sarjan näytökset ovat festivaalin toisella viikolla. Pääkilpasarjassa on elokuvasäätiön tukema vähemmistöyhteistuotanto Vuono (Fjord). Romanialaiselokuvassa on mukana Suomen lisäksi kolme muuta Pohjoismaata.

Marchéssa

The Five Nordics järjestää Cannes Docs Showcasen, johon on valittu avoimen haun kautta viisi pohjoismaista dokumenttielokuvaa. Tuotannossa olevia elokuvia esitellään mm. myyntiyhtiöistä ja festivaaleista koostuvalle yleisölle lauantaina 16.5. Suomesta Showcasessa on mukana Virpi Suutarin tuleva elokuva Raakkukuningas.

Short Film Corner -marketissa esitetään elokuvasäätiön kuratoima kolmen elokuvan kokonaisuus. Mukana ovat Basha Tronin lyhytfiktio Kaikki hyvin, Emilia Hernesniemen lyhytdokumentti Mörkö sekä Teemu Nikin lyhytfiktio Placeholder.

European Film Promotion järjestää jo 27. kertaa Cannesissa tuottajien verkostoitumisohjelman Producers on the Move. Ohjelmaan valitaan 20 eurooppalaista tuottajaa, ja tänä vuonna mukaan pääsi tuotantoyhtiö Komeetan Daniel Kuitunen. Komeetan viimeisin tuotanto Yön lapsi sai ensi-iltansa helmikuussa Berlinalen kilpasarjassa.

Marché järjestää viikonlopun aikana Investors Circle -tilaisuuden, jossa pitchataan elokuvahankkeita yksityisille sijoittajille. Kahdeksan elokuvantekijän joukkoon on kutsuttu Juho Kuosmanen. Kuosmasen elokuvahanke on saanut elokuvasäätiön kehittämistukea.

Nordic House

Suomen elokuvasäätiö osallistuu Marché du Filmiin yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa The Five Nordics -nimen alla. Pidämme majaa lähellä festivaalipalatsia: Nordic House sijaitsee osoitteessa 11 Square Mérimée.

Katutasossa on Nordisk Film & TV Fondin tarjoama Producers Hub, jossa tuottajat voivat pitää korkeintaan tunnin pituisia tapaamisia. Pöytiä ei voi ennakkovarata.

Nordic Housen toinen kerros on varattu The Five Nordicsin omille tapaamisille.

Aukioloajat

Nordic House on auki päivittäin 12.–20.5. klo 9–19.